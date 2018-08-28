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Merkel ve Trump telefonda görüştü

Merkel ve Trump telefonda görüştü

28 Ağustos 2018 Salı 06:52
Merkel ve Trump telefonda görüştü

ALMAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜ STEFFEN SEİBERT: "ŞANSÖYLE MERKEL VE BAŞKAN TRUMP, SURİYE’DEKİ GELİŞMELERLE ÖZELLİKLE DE İDLİB BÖLGESİNDEKİ İNSANİ DURUMLA İLGİLİ ENDİŞELERİ PAYLAŞIYORLAR"

Alman Hükümet Sözcüsü SteffenSeibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki gelişmelerle özellikle de İdlib bölgesindeki insani durumla ilgili endişeleri paylaştıklarını belirtti.

Seibertdün akşam yaptığı yazılı açıklamada, Merkel ve Trump’ın telefonda görüştüğünü kaydederek, görüşmenin merkezinde, güncel uluslararası sınamaların ve ticari konuların yer aldığını bildirdi. 

"Şansöyle Merkel ve Başkan Trump, Suriye’deki gelişmelerle, özellikle de İdlib bölgesindeki insani durumla ilgili endişeleri paylaşıyorlar." ifadesini kullanan Seibert, Rusya’ya, Suriye rejimi üzerinde etkili olma ve gerilimin artmasını engelleme çağrısında bulunulduğunu belirtti.

Seibert, Ukrayna'nın ve Batı Balkanların da görüşmenin konusu olduğunu aktardı.

 

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Son Güncelleme: 28.08.2018 09:59
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