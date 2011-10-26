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Merkel ve Sarkozy İtalyanları fena kızdırdı!

AB zirvesinde İtalya’ya ekonomik krize karşı önlem paketini bir an önce uygulamaya geçmesi için...

Merkel ve Sarkozy İtalyanları fena kızdırdı!

AB zirvesinde İtalya’ya ekonomik krize karşı önlem paketini bir an önce uygulamaya geçmesi için...

26 Ekim 2011 Çarşamba 08:39
Merkel ve Sarkozy İtalyanları fena kızdırdı!
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AB zirvesinde İtalya’ya ekonomik krize karşı önlem paketini bir an önce uygulamaya geçmesi için ultimatom verilmesi İtalyanları öfkelendirdi.

İtalyan medyası ve politikacılar, özellikle Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin 'tepeden bakan, alaycı' üslubunu sert şekilde eleştirdi.

İtalyan basınında “Merkozy” olarak anılan Merkel ve Sarkozy’nin zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında alaycı gülümseyişi, zirvenin içeriğinden daha fazla konuşulur hale geldi.

Basın toplantısında bir gazetecinin “İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’den önlemlerin uygulanacağı konusunda garanti alabildiniz mi?” diye sorması üzerine Sarkozy bir süre duraklayarak Merkel’e bakmış ve iki lider alaycı bir şekilde gülümsemişti.

Son Güncelleme: 26.10.2011 08:39
Anahtar Kelimeler:
KrizABEkonomikItalyaMerkezi Sarkozy
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