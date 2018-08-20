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Merkel: “Türkiye'nin Alman yardımına ihtiyacı yok“

Merkel: “Türkiye'nin Alman yardımına ihtiyacı yok“

20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:34
Merkel: “Türkiye'nin Alman yardımına ihtiyacı yok“

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'nin Alman ekonomik yardımına ihtiyacı olmadığını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Türkiye'deki ekonomik gelişmelerle ilgili bir açıklama geldi.

Merkel, "Türkiye'nin şimdilik özel bir Alman ekonomik yardımına ihtiyacı yok" dedi.

Konuyla ilgili daha önce de bir açıklama yapan Merkel, "Türkiye'de ekonomik istikrarsızlık kimsenin çıkarına değil. Ancak Merkez Bankası'nın bağımsız olmasını sağlamak için her şey yapılmalı'' ifadesini kullanmıştı.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise ABD'nin Türkiye ve Çin'e ek gümrük vergisi uygulaması üzerinden Trump'ı eleştirmiş ve "Bu ticaret savaşı ekonomik büyümeyi hem yavaşlatıyor hem de tahrip ediyor. Yeni belirsizlikler ortaya çıkarıyor" değerlendirmesini yapmıştı.

 

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Son Güncelleme: 20.08.2018 18:12
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