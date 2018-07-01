Merkel sığınmacı anlaşması için 14 ülkeyi ikna etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, sığınmacı politikası için koalisyon ortaklarına mektup gönderdi, alınacak tedbirleri anlattı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'e sığınmacı krizinin çözümü için iki hafta süre verildi, içerde dışarda çözüm için yoğun mesai yaptı.

Merkel'den 8 sayfalık mektup

Angela Merkel'den siyasi geleceğini sorgulatan krizde yeni bir hamle geldi.

Merkel, Avrupa Birliği (AB) zirvesi sonrasında ortaya çıkan sonucu, koalisyon ortaklarına önce telefonda sonra da gönderdiği 8 sayfalık mektupta anlattı.

14 ülke tamam

Angela Merkel sığınmacıların ilk kayıt altına alındıkları ülkeye hızla gönderilmesi için 14 ülkeyle anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Mektup sonrası koalisyon ortakları yetkili kurullarını toplayarak durum değerlendirmesi yapacak.

Seehofer’in tavrı merak konusu

Koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Seehofer’i ısrarla başka bir Avrupa Birliği ülkesinde kayıtlı olan sığınmacıların Almanya'ya girişine izin verilmemesini istiyordu.

Merkel’in mektubu sonrası Seehofer’in tavrı merak ediliyor.

Macaristan'dan yalanlama

Merkel'in anlaşmaya varıldığını açıkladığı ülkelerden biri olan Macaristan'dan ise yalanlama geldi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin Almanya ile sığınmacı krizi için mutabakata vardığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.