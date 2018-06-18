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Merkel'e sığınmacı krizinin çözümü için iki hafta süre

Almanya'nın İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Başbakan Angela Merkel'e sığınmacıların Almanya sınırından geri çevrilmesi için iki hafta süre tanıdı.

Merkel'e sığınmacı krizinin çözümü için iki hafta süre

Almanya'nın İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Başbakan Angela Merkel'e sığınmacıların Almanya sınırından geri çevrilmesi için iki hafta süre tanıdı.

18 Haziran 2018 Pazartesi 19:58
Merkel'e sığınmacı krizinin çözümü için iki hafta süre

Merkel'e sığınmacı krizinin çözümü için iki hafta süre

Almanya'nın İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Başbakan Angela Merkel'e sığınmacıların Almanya sınırından geri çevrilmesi için iki hafta süre tanıdı.

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, İçişleri Bakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer ile tartıştığı sığınmacı ve mülteci konularına ilişkin kararını Avrupa Konseyi zirvesinden sonra vereceğini bildirdi. 

CDU ve CSU'nun göçün yönlendirilmesi ve 2015 yılında olduğu gibi yeni bir göç dalgasının yaşanmaması gerektiği noktasında görüş birliği içinde olduğunu ve genel olarak Seehofer'in bu konuda hazırladığı master planına olumlu baktıklarını ifade eden Merkel, ancak alınacak kararlarda Almanya'nın yanı sıra Avrupa'nın çıkarlarının da korunması gerektiğini kaydetti.

Mülteci sorunu domino etkisi yaratabilir

Sığınmacı ve mülteci sorunlarıyla ilgili Avrupa çapında çözümler bulunması gerektiğine işaret eden Merkel, Seehofer'in talep ettiği gibi sığınmacıların Almanya sınırında doğrudan, kayıtları ilk olarak yapılan AB ülkesine gönderilmelerinin domino etkisi yaratacağına ve tüm AB ülkelerinin aynı şekilde davranmaya başlayacağına dikkati çekti.

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Merkel, sorunların çözülebilmesi için diğer AB ülkelerine ne gibi önerilerde bulunacağı şeklindeki soru üzerine, bunun için bu ülkelerin ve AB dışındaki ülkelerin isteklerinin de önemli olduğunu dile getirerek, "Örneğin Türkiye-AB anlaşmasında, 3 milyon sığınmacı kabul eden Türkiye için sığınmacıların barınmalarının ve okul eğitimlerinin finansmanı önemliydi." şeklinde konuştu.

Görüşmeler başarısız olursa mülteci girişi durdurulacak

CSU Genel Başkanı Seehofer de Münih kentinde düzenlediği basın toplantısında, henüz göçü düzenleyecek kesin ve nihai bir düzenleme yapılamadığını ve tartışmalı konularda AB ülkelerinin de her türlü çabasını desteklediklerini söyledi.

Başbakan Merkel'e de yapacağı görüşmelerde başarılar dileyen Seehofer, bu görüşmelerde başarısız kalınması durumunda Almanya'nın tek başına hareket ederek iltica talepleri daha önce reddedilmiş ya da kendilerine daha önce de ülkeye girme yasağı getirilmiş olan sığınmacıların yeniden ülkeye girmeye çalışmaları durumunda bu kişilerin doğrudan sınırdan gönderilebilmesi gerektiğini kaydetti.

Seehofer, bu kişilerin Almanya'ya yasa dışı yollardan girip başka ülkelere gitmelerinin ve yeniden Almanya'ya girmeye çalışıyor olmalarının bile bir skandal olduğunu savundu. 

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