Merkel'den Brexit Açıklaması

ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL: "(İNGİLTERE'NİN AB'DEN ÇIKIŞINA İLİŞKİN) İYİ BİR ATMOSFERDE, BİRBİRİMİZE KARŞI BÜYÜK SAYGININ OLDUĞU VE BELİRLİ ALANLARDA ÇOK YAKIN İŞBİRLİĞİNİN MÜMKÜN OLABİLECEĞİ BİR ÇIKIŞIN OLMASINI DİLİYORUM"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışına (Brexit) ilişkin, "İyi bir atmosferde, birbirimize karşı büyük saygının olduğu ve belirli alanlarda çok yakın işbirliğinin mümkün olabileceği bir çıkışın olmasını diliyorum." dedi.



Merkel, Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenen AB gayriresmi liderler zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, herhangi bir kararın alınmayacağı bu zirvede gündemdeki iki konudan birinin Brexit olduğuna işaret etti.



Bu konudaki müzakerelerde önemli bir döneme girildiğini, bu akşam İngiltere Başbakanı TheresaMay’ın kendilerini bilgilendireceğini, yarın da bu konuda görüşmeler yapılacağını ifade eden Merkel, "İyi bir atmosferde, birbirimize karşı büyük saygının olduğu ve belirli alanlarda çok yakın işbirliğinin mümkün olabileceği bir çıkışın olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Merkel, yakın işbirliği yapılacak alanlar konusunda iç ve dış güvenliği örnek gösterdi.



Zirvede görüşülecek diğer bir konunun ise göç olduğunu belirten Merkel, bu konuda AB Komisyonu Başkanı Jean-ClaudeJuncker'in Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada AB’nin dış sınırlarının korunmasına ve AB’nin sınır koruma ajansı FRONTEX’in genişletilmesine ilişkin sunduğu önerilerin önemli olduğunu kaydetti.



İÇ İSTİHBARAT SERVİSİ BAŞKANI MAASSEN'İN GÖREVİNDEN ALINMASI

Merkel ayrıca, Almanya'da aşırı sağla mücadelede yetersiz kalmakla suçlanan Anayasayı Koruma Teşkilatı (İç İstihbarat Servisi) Başkanı Hans-GeorgMaassen'in görevinden alınarak İçişleri Bakanlığında müsteşarlık görevine getirilecek olmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.



Almanya'da koalisyon hükümetinde yer alan üç partinin genel başkanının dün bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdiğini ve Anayasayı Koruma Teşkilatında başkanlık yapan kişiye koalisyondaki tüm partilerin güven duyması gerektiği konusunda anlaştıklarını ifade eden Merkel, "Bu güven, koalisyonun bazı kesimlerinde yoktu." diye konuştu.



Merkel, toplantıda bu yüzden Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Maassen'in gelecekte artık bu alandan sorumlu olmamasına karar verildiğini belirterek, bunun doğru ve önemli bir karar olduğunu kaydetti.