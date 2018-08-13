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Merkel: “Almanya, ekonomik olarak gelişen bir Türkiye istiyor”

Merkel: “Almanya, ekonomik olarak gelişen bir Türkiye istiyor”

13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:37
Merkel: “Almanya, ekonomik olarak gelişen bir Türkiye istiyor”

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Almaya ekonomik olarak gelişen bir Türkiye istiyor. Bu bizim de çıkarımıza." dedi. 

 Merkel, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı DenisZvizdic ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'deki gelişmelere ilişkin bir soruya cevap verdi.

Türkiye'nin ekonomik olarak istikrarsızlaşmasının kimsenin çıkarına olmadığını belirten Merkel, Merkez Bankasının bu noktada bağımsız çalışmasının önemine değindi. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın zamanda bu konularda görüşeceğini söyleyen Merkel, ekonomik olarak AB'nin etrafının istikrarlı olmasından kendilerinin de faydalandığını dile getirdi. 

Merkel, "Almaya ekonomik olarak gelişen bir Türkiye istiyor. Bu bizim de çıkarımıza." ifadesini kullandı.
 

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Son Güncelleme: 13.08.2018 18:42
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