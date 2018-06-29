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Merkel AB Zirvesi'nde Göçmenlerle İlgili Mutabakattan Memnun

Almanya Başbakanı Angela Merkel, büyük önem taşıyan göç konusunda AB Zirvesi'nde ortak bir metnin kabul edilmesinin iyi bir mesaj olduğuna inandığını söyledi.

Merkel AB Zirvesi'nde Göçmenlerle İlgili Mutabakattan Memnun

Almanya Başbakanı Angela Merkel, büyük önem taşıyan göç konusunda AB Zirvesi'nde ortak bir metnin kabul edilmesinin iyi bir mesaj olduğuna inandığını söyledi.

29 Haziran 2018 Cuma 08:52
Merkel AB Zirvesi'nde Göçmenlerle İlgili Mutabakattan Memnun

 Almanya Başbakanı Angela Merkel, büyük önem taşıyan göç konusunda AB Zirvesi'nde ortak bir metnin kabul edilmesinin iyi bir mesaj olduğuna inandığını söyledi.

Merkel, Brüksel’de düzenlenen AB Zirvesi’nde göç konusunda yapılan görüşmelerin ardından bu sabah yaptığı açıklamada, ortaya çıkan mutabakattan memnuniyet duyduğunu belirtti.

"Yoğun tartışmalardan sonra AB için en önemli konuda ortak bir metnin kabul edilmesinin iyi bir mesaj olduğuna inanıyorum." diyen Merkel, bundan sonra, AB dönem başkanlığını üstlenecek Avusturya’nın önünde çok sayıda görevler bulunduğunu kaydetti.

Ortak bir Avrupa iltica sistemine ilişkin 5 mevzuatta "az veya çok" anlaşma sağlandığını, ancak henüz daha 2 mevzuat konusunda anlaşmanın eksik olduğunu ifade eden Merkel, "Farklı bakış açılarını aşmak için daha çok şey yapılması gerekiyor. Ancak bugünkü günden sonra çalışmayı sürdürebileceğimiz konusunda iyimserim." değerlendirmesinde bulundu.

Üzerinde anlaşma sağlanan ortak metne değinen Merkel, AB dışındaki sığınmacılara ilişkin AB’nin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve bu alanda çalışma yapan uluslararası organizasyonlarla çalışılacağını ve uluslararası hukuka uyulacağını belirtti.

Merkel, kendisinin bu alanda Afrika ülkeleriyle birlikte çalışılması gerektiğine önem verdiğini anlattı.

AB Sınır Güvenlik Ajansı’na (Frontex) 2020'ye kadar desteğinin daha fazla artırılacağını ifade eden Merkel, Türkiye’nin mültecilerin bakımı konusunda çok şey yaptığından dolayı bu ülkeye ikinci bölüm ödemenin yapılması ve Afrika Fonu’nun mali olarak daha iyi duruma getirilmesi konularında anlaşma sağlandığını ifade etti.

"İkincil sığınmacı hareketleri" olarak nitelendirilen AB ülkelerinde bulunan sığınmacıların durumunun da ele alındığını belirten Merkel, “Herkesin kurallara uyması gerekiyor. Bundan dolayı bu konunun düzenlenmesi ve kontrol altına alınması gerektiği tespit edildi." şeklinde konuştu.

Merkel, hiçbir sığınmacının, iltica sürecinden geçmesi konusunda AB'de veya Schengen Bölgesi'nde herhangi bir ülkeyi seçme hakkının bulunmadığını vurguladı.

Diğer taraftan sığınmacıların ilk ayak bastıkları ülkelerle dayanışma gösterilmesi gerektiğini ifade eden Merkel bu konuda çok tartışmaların yaşandığını kaydetti.


                       


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Son Güncelleme: 29.06.2018 11:56
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