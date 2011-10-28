Meriç'te Trafik Kazası

Meriç’te dün gece meydana gelen trafik kazasında yaralanan 20 ve 22 yaşlarındaki iki gencin yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Polis bültenine göre, 20 yaşındaki Barış Ünverdi’nin FF 720 plakalı kamyonetle virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve yoldan çıkarak bir evin taş duvarına çarparak takla atması sonucu meydana

gelen kazada, araç sürücüsü yanında arabada bulunan 22 yaşındaki Ramazan Karataş da ağır yaralandı.

Yaralı gençlerin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedaviye alındıkları bildirildi.