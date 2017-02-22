Meriç Nehri'nde Kaçakları Taşıyan Bot Battı

MERİÇ NEHRİ'NDEN YASADIŞI YOLDAN YUNANİSTAN'A GEÇMEYE ÇALIŞAN KAÇAKLARI TAŞIYAN BOTUN BATMASI SONUCU 3 KİŞİ BOĞULDU, 5 KİŞİ KURTARILDI

Edirne, 22 Şubat 17 : Edirne'de Meriç Nehri'nden yasadışı yoldan Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçakları taşıyan botun batması sonucu 3 kişi boğuldu, 5 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, içerisinde 8 kaçak olan şişme bot İpsala'nın Yenikarpuzlu beldesinde Meriç Nehri ortasında alabora oldu.

Askerler ve balıkçılar tarafından Pakistan uyruklu oldukları tahmin edilen 5 kaçak kurtarıldı, boğulan 3 kaçağın ise cesedi kıyıya çıkarıldı.

Soğuktan etkilenen 5 kaçak Enez ve Keşan devlet hastanelerine sevk edildi.

(AA/ÖZ/HÖ)