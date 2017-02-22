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3 Kişi Tutuklandı

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22 Şubat 2017 Çarşamba 08:58

Meriç Nehri'nde Kaçakları Taşıyan Bot Battı

&nbsp;Edirne'de Meriç Nehri'nden yasadışı yoldan Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçakları taşıyan botun batması sonucu 3 kişi boğuldu, 5 kişi kurtarıldı.

Meriç Nehri'nde Kaçakları Taşıyan Bot Battı
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MERİÇ NEHRİ'NDEN YASADIŞI YOLDAN YUNANİSTAN'A GEÇMEYE ÇALIŞAN KAÇAKLARI TAŞIYAN BOTUN BATMASI SONUCU 3 KİŞİ BOĞULDU, 5 KİŞİ KURTARILDI

Edirne, 22 Şubat 17 : Edirne'de Meriç Nehri'nden yasadışı yoldan Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçakları taşıyan botun batması sonucu 3 kişi boğuldu, 5 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, içerisinde 8 kaçak olan şişme bot İpsala'nın Yenikarpuzlu beldesinde Meriç Nehri ortasında alabora oldu.

Askerler ve balıkçılar tarafından Pakistan uyruklu oldukları tahmin edilen 5 kaçak kurtarıldı, boğulan 3 kaçağın ise cesedi kıyıya çıkarıldı.

Soğuktan etkilenen 5 kaçak Enez ve Keşan devlet hastanelerine sevk edildi.

(AA/ÖZ/HÖ)

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