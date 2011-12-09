Merak Edilen Şike Diyalogları

2010-2011 sezonun en önemli maçı olan Süperlig'in 34. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynana şampiyonluk maçıydı.

O maç öncesi Fenerbahçe 79 puan ve averajla lig birincisi, Trabzonspor ise yine aynı puanla lig ikincisiydi

O maçta Fenerbahçe'nin şike yaptığı iddia edilmişti. Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki maç öncesi Aziz Yıldırım'ın İlhan Ekşioğlu aracılığıyla şike yaptığına ilişkin iddialar ve ilgili kişiler arasındaki tapeler, şike iddianamesine girdi.

İşte İddianameden o maçla ilgili çarpıcı bölümler;

Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütünün ligin son haftasında Fenerbahçe’nin yapacağı Sivasspor müsabakasının sonucunu Fenerbahçe lehine etkilemeye yönelik şike faaliyetlerinde bulunduğu,

Bu bağlamda; 22.05.2011 günü Sivas’ta oynanacak Sivasspor – Fenerbahçe futbol müsabakası öncesi örgüt lideri Aziz Yıldırım’ın, İlhan Ekşioğlu’na; bazı Sivasspor futbolcuları üzerinden şike yapılması için talimat verdiği, kendisinin de Sivasspor kulübü başkanı ve yöneticileri ile şike amaçlı görüşerek Sivasspor futbol takımının müsabakanın Fenerbahçe lehine sonuçlanabileceği şekilde oynamaları karşılığında anlaştığı,

ÜÇ KOLDAN SİVASSPOR MAÇINDA ŞİKE FAALİYETİ

Örgütün müsabakalarda yaptığı şike faaliyetlerinin en önemli aktörü durumundaki İlhan Ekşioğlu’nun bir telefon görüşmesinde sarfettiği; “İyi 3 dikiş, yani her koldan spor yapacağız, çok sağlam” ve bir başka görüşmede Aziz Yıldırım’ın; “Sen Sapancalıyla mı Şekerliyle mi yapıyorsun" sorusuna verdiği "Üçüyle yaptım Başkanım” sözlerinden de anlaşılacağı üzere; Sivasspor müsabakasına yönelik şike faaliyetlerinin üç farklı koldan yürütüldüğü (Ahmet Çelebi, Abdullah Başak ve Ali Kıratlı üzerinden),

AZİZ YILDIRIM'IN SİVASSPOR'A LİGDE KALMAYI SON HAFTAYA BIRAKMA TALİMATI

Müsabakada örgütün yürüttüğü şike faaliyetleri bu bağlamda incelendiğinde;

Örgüt lideri Aziz Yıldırım’ın; müsabakadan haftalar önce muhtemelen son hafta şampiyonluk maçına çıkacakları Sivasspor takımının ligde düşme hattından kurtulması, bu sayede Fenerbahçe ile yapacağı müsabakada Sivasspor takımının rahat bir oyun sergilemesini amaçladığı, bu amaçla Sivasspor’un düşme hattından kurtulabilmesi için Sivasspor ile birlikte düşme hattında bulunan Bucaspor’un ligden düşmesinin kesinleşmesi amacıyla da bir takım faaliyetlerde bulunduğu,

Bucaspor - Fenerbahçe müsabakasında örgüt tarafından yürütülen şike faaliyetleri ile ilgili çalışmalarda da bu stratejinin yansımalarının görüldüğü, ligin 25. haftasına girilirken Aziz Yıldırım’ın; bir telefon görüşmesinde Mecnun Otyakmaz’a söylediği; “Biz tamam rakiplerini yeneceğiz hiç ondan rahat ol sen kesin yeneceğiz de ama sen bir 3 puan alabilsen” sözlerinin de bu durumu açıkça ortaya koyduğu, bu süreçte örgüt lideri Aziz Yıldırım’ın Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile 11.05.2011 günü yüzyüze bir görüşme yaptığı, görüşmenin ayarlanma sürecinde Aziz Yıldırım ve Mecnun Otyakmaz’ın birbirleriyle doğrudan irtibat kurmayarak aracı kullandıkları ve birbirlerinden bahsederken de isim kullanmadıkları ve çevrelerindeki bazı şahısların bu buluşmayı öğrenmesini istemedikleri, aynı gün bu görüşmeden kısa süre önce Fenerium isimli şirketten Fenerbahçe kulübü ile birlikte örgütün şike faaliyetlerinin de finansmanını kontrol altında tutan muhasebeci Tamer Yelkovan’a 400.000 TL aktarıldığı, bu durumun dikkat çekici olduğu,

BİZE YARDIM ETSİNLER AMA BELLİ ETMEDEN YARDIM ETSİNLER

Devam eden süreçte; 13.05.2011 günü Bülent İbrahim İşçen’in ilk olarak Aziz Yıldırım’la, ardından Mecnun Otyakmaz’la, akabinde de Sivasspor yöneticisi Ahmet Çelebi ile yüzyüze görüşmeler gerçekleştirdiği, Bülent İbrahim İşçen’in görüşmek için Ahmet Çelebi ile buluşmaya çalıştığı sırada Aziz Yıldırım’ın Bülent İbrahim İşçen’e hitaben sarfettiği “Sen bak o ...söyle bize yardım etsinler tamam mı, yani belli etmeden yardım etsinler” ve B.İşçen’in; Ahmet Çelebi’yle yüzyüze görüşmesinin akabinde Aziz Yıldırım’ı arayarak şifreli olarak sarfettiği "O arkadaş ile görüştüm o hale gelmiş mallar abi o gidecek fiyat konuşacak, gereken neyse işte onları sordu etti ben dedi direk onları kendim görüşeceğim bizzat dedi” şeklindeki söylemlerin Aziz Yıldırım – B.İşçen – Mecnun Otyakmaz – B.İşçen - Ahmet Çelebi şeklinde cereyan eden görüşme trafiğinin içeriğinin Sivasspor – Fenerbahçe müsabakasında şike yapılması amacıyla anlaşma olduğu, bu görüşme trafiğinde B.İşçen’in, Mecnun Otyakmaz’a; Aziz Yıldırım’ın şike teklifini ilettiği, Mecnun Otyakmaz’ın da bu teklifi kabul ederek gerekli şike çalışmaları ile ilgili Ahmet Çelebi’yi görevlendirdiği, ardından Ahmet Çelebi’nin Sivas’a gönderilerek Sivassporlu futbolcular ve diğer yetkililerle fiyat konusunda görüşmesinin kararlaştırıldığı, Ahmet Çelebi’nin de müsabakada yapılacak şikeyle ilgili çalışmalarda bulunduğu,

Ahmet Çelebi’nin Bülent İşçen’le yaptığı görüşmede şike anlaşmasına vardığı, aynı gece Sivassporlu futbolcu Mehmet Yıldız’la irtibata geçerek görüşmek istediğini söyleyip İstanbul’a gelmesini istediği, şahsın eşinin doğum yapması nedeniyle kararlaştırılan 15.05.2011 günü İstanbul’a gelememesi üzerine Ahmet Çelebi’nin ertesi gün Sivasspor yöneticisi Faruk Taşseten’le sabit telefon üzerinden irtibat kurduğu, görüşmeden sonra B.İşçen’i arayarak; “Abicim şimdi ben bizimkiyle görüşmeye gideceğimde, anladın mı yani senle konuştuklarımızda mutabık mıyız” dediği, Bülent’in onaylaması üzerine “Tamam ben yani operasyona başladım haberin olsun” diyerek şike faaliyetlerine başladığını haber verdiği,

Bu süreçte; 17.05.2011 günü Aziz Yıldırım ve Mecnun Otyakmaz’ın başbaşa bir görüşme daha gerçekleştirdikleri, görüşme sonrası M.Otyakmaz’ın Fenerbahçe kulübünden ayrıldığı esnada, şahısların civarda bulunan bir araç içerisinden görüntülendiklerinden şüphelendikleri, bunun üzerine Mecnun Otyakmaz’ın muhtemel bir teknik ve fiziki takip çalışmasını hesaba katarak, görüşmenin Sivasspor–Fenerbahçe maçında Fenerbahçe taraftarına satılacak biletler ile ilgili olduğunu belirtir bir görüşme yaptığı, Aziz Yıldırım’ın bu görüşmede Mecnun Otyakmaz’ın kastını ilk anda anlamayarak “Tabi, tabi bir şey olursa öyle, biletlerle ilgili konuştuk” şeklinde karşılık verdiği,

FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPTIK GİDİYORUM

20.05.2011 günü Ahmet Çelebi’nin bizzat Sivas’a giderek şike faaliyetlerini yürüttüğü, Sivas’ta ilk olarak Mecnun Otyakmaz, Faruk Taşseten ve Mehmet Oflaz ile buluştuğu ve bir süre sonra Mecnun Otyakmaz, Ahmet Çelebi ve Faruk Taşseten’in birlikte Sivasspor tesislerine gittikleri, Ahmet Çelebi’nin aynı gün akşam saatlerinde Büyük Otel’de Mehmet Yıldız’la buluşarak bir süre başbaşa konuştuğu, (Sivasspor:3 – Fenerbahçe:4 şeklinde sonuçlanan müsabaka sonrası Ahmet Çelebi’nin daha önce şike amaçlı anlaştığı Mehmet Yıldız’ın yaptığı bir telefon görüşmesinde “Ne yapayım Fenerbahçeyi şampiyon yaptık gidiyorum" ve bir pozisyonda kafa ile vurup golü atabileceğine dair yapılan bir yoruma karşılık ise “ne golü atacağım ya ben oraya gol atmaya gitmedim ki, ben oraya bulunmaya gittim” şeklindeki sözlerinin müsabakada Mecnun Otyakmaz’ın bilgisi dâhilinde Ahmet Çelebi aracılığı ile kendisine yapılan şike anlaşmasına uygun şekilde oynadığını göstermiştir.)

21.05.2011 günü sabah saatlerinde yine Mecnun Otyakmaz, Ahmet Çelebi ve Faruk Taşseten’in buluşup kahvaltı yaptıktan sonra Büyük Otel’e gittikleri, saat: 13.15’de Mecnun ve Faruk’un otelden ayrıldıkları, saat:18.00’de Ahmet Çelebi’nin Sivas Havaalanında Abdullah Başak ve Bülent İbrahim İşçen’i karşıladığı, birlikte saat: 18.50‘de Büyük Otel’e gittikleri, bu sırada Abdullah Başak’ta bir çantanın olduğu; ( A.Başak’ın, çantayı teslim ettiği A.Çelebi’yle irtibatlı Nüvit isimli şahsa “O çantayı unutursan beni ömür boyu unut, o, hem senin geleceğin, hem benim, İlhan Ekşioğlu’nun” diyerek tembihte bulunduğu,) çanta içerisinde şike amaçlı Sivasspor yetkililerine verilecek para bulunduğunun değerlendirildiği, şahısların otele girişinin ardından Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve beraberindeki şahısların da aynı otele gelerek otele giriş yaptıkları, aynı otele Fenerbahçe takımı otobüsünün de geldiği, aynı gün saat:20.29’da otele Mecnun Otyakmaz ve Faruk Taşseten’in birlikte geldikleri, otele geldikleri esnada M.Otyakmaz’ın, Faruk’a çantasını almasını söylediği, Faruk’un da çantayı aldığını söylediği, bu esnada İlhan Ekşioğlu, Ahmet Çelebi, Bülent İbrahim İşçen ve Abdullah Başak’ın birlikte otelden çıktıkları, saat:21.44’de Faruk’un otelden çıkarak Mecnun Otyakmaz’la birlikte otele geldikleri araçtan siyah renkli bir spor çanta alarak tekrar otele döndüğü, saat:22.05’te İlhan Ekşioğlu, Ahmet Çelebi, Bülent İşçen ve Abdullah Başak’ın tekrar otele döndükleri, 22.05.2011 günü saat:01.00’de; Aziz Yıldırım ve beraberindeki şahısların Mecnun Otyakmaz ve beraberindeki şahısları uğurlamak için bahse konu otelin giriş kapısına çıkıp şahısları uğurladıktan sonra tekrar otele girdikleri, bu esnada Mecnun Otyakmaz’ın yanından ayrılan Faruk Taşseten’in spor çantayı götürerek araca bıraktığı, ardından Faruk Taşseten, Mecnun Otyakmaz ve Mehmet Oflaz’ın birlikte yaya olarak Sivas meydan istikametine gittikleri, müsabakadan bir gün önce Büyük Otel’de iki kulubün yetkililerinin bu buluşması esnasında bir yandan da aracı şahıslar üzerinden şike parasının Sivasspor yetkililerine verildiğinin değerlendirildiği, İlhan Ekşioğlu’nun Abdullah Başak’a emanet ettiği çanta içerisinde bulunduğu değerlendirilen şike parasının önceden Aziz Yıldırım ve Mecnun Otyakmaz arasında gerçekleşen anlaşmaya istinaden Mecnun Otyakmaz’ın, Faruk Taşseten’e taşıttığı siyah renkli spor çantaya aktarılmış olabileceğinin değerlendirildiği,



Aziz Yıldırım’ın talimatıyla İlhan Ekşioğlu tarafından üç farklı koldan yürütülen şike faaliyetlerinin diğer ayağının Abdullah Başak aracılığıyla menajer Yusuf Turanlı üzerinden Sivasspor kalecisi Korcan Çelikay’a ulaşılarak şahısla müsabakada para karşılığı Fenerbahçe lehine olacak şekilde oynaması için anlaşılması olduğu, bu bağlamda; İlhan Ekşioğlu’nun Abdullah Başak’la irtibata geçerek Korcan Çelikay’ın menajeri Yusuf Turanlı’yla irtibata geçip Korcan’la anlaşmasını istediği, Abdullah Başak’ın da Y.Turanlı’yla görüşerek teklifi ilettiği, Y.Turanlı’nın Korcan Çelikay’a şike teklifini iletmeyi kabul ettiği, 13.05.2011 günü akşamı Aziz Yıldırım’la yüzyüze görüşen İlhan Ekşioğlu’nun görüşme sonrası Abdullah Başak’a söylediği “Ben şimdi bizim 1 numara ile buluştum, ben şimdi bütün olup bitenleri anlattım, olayın kilit adamlarının bizim seninkiyle sen olduğunu söyledim” ifadesinden de anlaşılacağı üzere tüm gelişmelerin Aziz Yıldırım’ın gözetiminde ve bilgisi dahilinde gerçekleştiği, A.Başak’ın faaliyetleri sürerken Bülent İşçen’in Y.Turanlı’yı arayarak kendisini Aziz Yıldırım’la görüştürmek istediğini söylemesi üzerine yaptığı şike faaliyetinin çok fazla kişi tarafından bilinmesini istemeyen Y.Turanlı’nın A.Başak’ı arayarak durumdan rahatsızlığını dile getirdiği, A. Başak’ın da önce İlhan Ekşioğlu’nu arayarak Bülent İşçen’i şikayet ettiği,ardından Bülent İşçen’i arayarak “Aynı sularda gezmeyelim Bülentçiğim” deyip şahsı uyardığı, konuyla ilgili şahısların 15.05.2011 gecesi tartıştıkları, ardından Bülent İşçen’in,Y.Turanlı’yla irtibat kurmaktan vazgeçtiği, 16.05.2011 günü sabahı A.Başak ve İ.Ekşioğlu’nun yüzyüze görüştükleri, görüşme sonrası Yusuf Turanlı’yı arayan Abdullah Başak’ın; “Çıktım şimdi, İlhan abi de şeyi diyor, 300’ü dedi o kardeşe versin 200’ü kendine alsın dedi, ona söyle mutlaka da halletsin diyor” dediği, görüşmenin akabinde Yusuf Turanlı’nın Korcan Çelikay’la Etiler’de buluştuğu, Korcan’a müsabakada Fenerbahçe lehine olacak şekilde oynaması için 300.000 dolar teklif edildiği, Korcan’ın da teklifi kabul ettiği, bu durumu İlhan Ekşioğlu’na bildiren A.Başak’ın, Y.Turanlı’nın bu anlaşmadan Bülent İşçen’in bilgisinin olmasını istemediğini söylediği, Sivasspor kalecisi Korcan’la yapılan anlaşma gereği kalecinin etkisiz olacağını bilen İlhan Ekşioğlu’nun müsabakaya az bir zaman kala Alaeddin Yıldırım’ı arayarak “Bol şut ha” diyerek kaleye bol şut çekilmesini istemesinin de bu durumun bir göstergesi olduğu, 22.05.2011 günü saat: 20.00’da başlayan müsabakada Korcan Çelikay yapılan anlaşmaya sadık kalarak Fenerbahçe lehine olacak şekilde kalede başarısız bir oyun sergilediği, müsabaka sonrası Korcan’ın İstanbul’a gelerek Y.Turanlı ile buluştuğu, 31.05.2011 günü ise Abdullah Başak ve Yusuf Turanlı’nın İlhan Ekşioğlu ile ofisinde buluştukları, şahıslar buluşmadan ayrılırken Yusuf Turanlı’nın ceket cebinde dışarıdan fark edilecek derecede kabarık beyaz bir zarfın olduğunun görüldüğü, buluşmadan birkaç saat sonra Yusuf Turanlı’nın Korcan’la buluştuğu, yine 07.06.2011 günü saat:14.40’ta Yusuf ile Abdullah’ın, İlhan Ekşioğlu’nun ofisine giderek buluştukları, saat:14.51’de ofisten ayrıldıkları, şahıslar binadan ayrılırken Abdullah Başak’ın sağ kolu ile göğsü arasında tuttuğu ve üzerinde Güllüoğlu yazılı, içerisinde destelenmiş şekilde para olduğu değerlendirilen beyaz renkli naylon poşetin, Yusuf Turanlı’nın sol kolu ile göğsü arasında bükülmüş vaziyette içi boş beyaz ve yeşil renkli karton çanta olduğunun görüldüğü, bu buluşmalarda Sivasspor – Fenerbahçe müsabakası öncesi varılan şike anlaşması gereği Korcan Çelikay ve Yusuf Turanlı’ya ödenmesi gereken paranın verildiğinin anlaşıldığı, bu süreçte Korcan Çelikay’ın kardeşi İlhan Çelikay’ın yapılan bu görüşmeler sırasında Yusuf Turanlı ile Korcan arasındaki bağlantı ve irtibatı sağladığı, kendileriyle birlikte hareket ettiği...