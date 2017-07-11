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11 Temmuz 2017 Salı 10:34

Menenjit Aşısı, Belsoğukluğunda Etkili Oldu

Menenjit B için geliştirilen bir aşının, giderek antibiyotiklerle tedavi edilemez hale gelen belsoğukluğuna karşı etkili olduğu bildirildi.

Menenjit Aşısı, Belsoğukluğunda Etkili Oldu
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 Menenjit B için geliştirilen bir aşının, giderek antibiyotiklerle tedavi edilemez hale gelen belsoğukluğuna karşı etkili olduğu bildirildi.

Sonuçları Lancet dergisinde yayımlanan araştırma, aşının, belsoğukluğu vakalarını üçte bir oranında düşürdüğünü gösterdi.

Yeni Zelanda'da 2004-2006 yıllarında menenjit B salgınını önlemek amacıyla yaklaşık bir milyon ergene aşı yapıldığı, aşı yapılanlarda belsoğukluğu vakalarının yüzde 31 azaldığı gözlendi.

Auckland Üniversitesinden bilim adamlarının, bu sonuca cinsel sağlık kliniklerinin verilerini inceleyerek vardığı belirtildi.

Menenjite yol açan "Neisseriameningitidis" bakterisinin, belsoğukluğuna neden olan "Neisseriagonorrhoeae"nın çok yakın akrabası olduğu kaydedildi.

Araştırma ekibinden doktor Helen Petousis-Harris, "İlk kez bir aşı, belsoğukluğuna karşı bir biçimde koruma sağladı." ifadesini kullandı.

Petousis-Harris, belsoğukluğuna bağışıklık geliştirilmesinin ardında yatan mekanizmanın henüz bilinmediğini, öte yandan bulgularının doğrudan bu hastalığa karşı aşı geliştirilmesine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Dünyada her yıl 78 milyon kişinin, cinsel yolla bulaşan ve doğurganlığı etkileyen belsoğukluğuna yakalandığı ifade ediliyor.

Birden fazla kez yakalanılması halinde bile bu enfeksiyona karşı bağışıklık geliştirilmediği belirtiliyor.

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