Memur-Sen'den sağduyu çağrısı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur - Sen) Genel Başkanı Çelebi Ilık, herşeyden fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bugünlerde Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun şahsına ait banka hesaplarının

kamuoyu önünde deşifre edilmesini üzülerek yadırgadıklarını söyledi.

Ilık, “Böylesi durumların hem kurumlarımızı yıprattığını, hem de kurduğumuz devletimize zarar verdiğini herkesin bilmesi gerekir. Bundan dolayı bütün kesimleri ülkemizde daha sağduyulu davranmaya

ve hareket etmeye çağırıyoruz” dedi.

EROĞLU’NA DESTEK

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Ilık, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na, “Gerek Kıbrıs konusunda yürüttüğü politikalar, gerekse Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’la Kıta Sahanlığı

Sınırlandırma Antlaşması imzalamasından” dolayı destek belirtti.