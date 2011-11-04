Memur-Sen Elektirik Zammının Geri Alınmasını İstedi

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), elektriğe yapılan zam nedeniyle Hükümet’i kınayarak, zammın bir an önce geri alınmasını istedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Çelebi Ilık yaptığı yazılı açıklamada, emekçinin, işçinin, memurun alım gücünün her geçen gün azaldığı kriz döneminde elektriğe yapılan zamla halkın biraz daha

yoksullaştırıldığını söyledi.

MEMUR-SEN ELEKTRİK ZAMMININ GERİ ALINMASINI İSTEDİ

Lefkoşa, 4 Kasım 11 (T.AK.): Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), elektriğe yapılan zam nedeniyle Hükümet’i kınayarak, zammın bir an önce geri alınmasını istedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Çelebi Ilık yaptığı yazılı açıklamada, emekçinin, işçinin, memurun alım gücünün her geçen gün azaldığı kriz döneminde elektriğe yapılan zamla halkın biraz daha yoksullaştırıldığını söyledi.