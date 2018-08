Victoria’s Secret meleklerinden Martha Hunt, önceki gün markanın Şikago’daki mağazasında düzenlenen davete ev sahipliği yaptı.

Güzellliğiyle göz kamaştıran 29 yaşındaki model, VS All New Sexy Illusions Koleksiyonu’nun tanıtımını yaptı. Konuklarla bire bir ilgilenen Hunt, basına özel poz vermeyi de ihmal etmedi.