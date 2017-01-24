Melbourne'de Evsizler Sokaklara Geri Döndü

Resmi verilere göre, Avustralya'da 105 bin 237 evsiz bulunuyor.

Sokaklarda kamp kurmadıklarını, kalacak yerleri olmadığından geceleri dışarıda uyumak zorunda olduklarını savunan evsizlere, bu konuda yetkiye sahip olmayan polis müdahale edemiyor.

Melbourne'de sokaklarda uyumak yasalara aykırı değil ancak kamuya açık mekanlarda kamp kurup konaklamak yasa dışı.

Kalacak yerleri olmayan evsizler, operasyondan bir süre sonra yaşadıkları mekanlara geri döndü.

Melbourne'deki sokaklarda yaşayan evsizler, 16 Ocak'ta başlayan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na bir hafta kala belediye ekipleri ve polisin düzenlediği operasyonla yaşadıkları sokaklardan uzaklaştırılmıştı.

Melbourne, 24 Ocak 17 : Avustralya Açık Tenis Turnuvası'ndan önce belediye ekipleri ve polis tarafından yaşadıkları bölgelerden uzaklaştırılan evsizler, Melbourne sokaklarına geri döndü.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'ndan önce belediye ekipleri ve polis tarafından yaşadıkları bölgelerden uzaklaştırılan evsizler, Melbourne sokaklarına geri döndü.