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24 Ocak 2017 Salı 10:11

Melbourne'de Evsizler Sokaklara Geri Döndü

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'ndan önce belediye ekipleri ve polis tarafından yaşadıkları bölgelerden uzaklaştırılan evsizler, Melbourne sokaklarına geri döndü.

Melbourne'de Evsizler Sokaklara Geri Döndü
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Melbourne, 24 Ocak 17 : Avustralya Açık Tenis Turnuvası'ndan önce belediye ekipleri ve polis tarafından yaşadıkları bölgelerden uzaklaştırılan evsizler, Melbourne sokaklarına geri döndü.

Melbourne'deki sokaklarda yaşayan evsizler, 16 Ocak'ta başlayan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na bir hafta kala belediye ekipleri ve polisin düzenlediği operasyonla yaşadıkları sokaklardan uzaklaştırılmıştı.

Kalacak yerleri olmayan evsizler, operasyondan bir süre sonra yaşadıkları mekanlara geri döndü.

BELEDİYE VE POLİS ÇÖZÜM ARIYOR

Melbourne'de sokaklarda uyumak yasalara aykırı değil ancak kamuya açık mekanlarda kamp kurup konaklamak yasa dışı.

Sokaklarda kamp kurmadıklarını, kalacak yerleri olmadığından geceleri dışarıda uyumak zorunda olduklarını savunan evsizlere, bu konuda yetkiye sahip olmayan polis müdahale edemiyor.

Melbourne Belediyesi sokaklarda yaşamayı düzenleyecek yeni yasaları kısa süre içinde belediye meclisine sunacağını açıklamıştı.

Belediye Başkanı Robert Doyle, Herald Sun gazetesine yaptığı açıklamada, evsizlerin sokaklarda sürdürdüğü yaşamın kontrolden çıktığını söyledi.

Doyle, evsizlere alkol, uyuşturucu ve psikiyatrik tedavinin yanı sıra konut yardımında bulunacaklarını belirtti. 

Resmi verilere göre, Avustralya'da 105 bin 237 evsiz bulunuyor.

Evsizlerden bazıları, aile içi şiddet ve mali sorunlar nedeniyle sokaklarda yaşamak zorunda kaldığını dile getiriyor.

(AA/AK/GÜL)

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