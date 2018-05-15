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Melanie Trump ameliyat oldu!

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi (48) Melania Trump'ın,  iyi huylu böbrek hastalığından dolayı operasyon geçirdiği ve sağlık durumunun iyi  olduğu bildirildi.

Melanie Trump ameliyat oldu!

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi (48) Melania Trump'ın,  iyi huylu böbrek hastalığından dolayı operasyon geçirdiği ve sağlık durumunun iyi  olduğu bildirildi.

15 Mayıs 2018 Salı 00:57
Melanie Trump ameliyat oldu!

Melanie Trump ameliyat oldu!

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi (48) Melania Trump'ın,  iyi huylu böbrek hastalığından dolayı operasyon geçirdiği ve sağlık durumunun iyi  olduğu bildirildi.

Beyaz Saray'da Melania Trump'ın İletişim Direktörü Stephanie Grisham,  konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Melania Trump'ın iyi huylu böbrek hastalığı dolayısıyla  operasyon geçirdiği belirtildi.

Operasyonun başarılı geçtiği ifade edilen açıklamada, Melania Trump'ın  sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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Başkent Washington yakınlarında Maryland eyaletinde yer alan Walter  Reed Askeri Tıp Merkezinde ameliyat olan Trump'ın hafta boyunca burada kalacağı  ve bu süre içerisinde tedavisinin tamamlanacağı ifade edildi.

Beyaz Saray yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre  içerisinde hastaneye giderek eşini ziyaret edeceğini bildirdi.

Üst düzey bir yönetim yetkilisi ABC News’e bayan Trump'ın operasyondan önce eşiyle konuştuğunu ve daha sonra doktoruyla konuştuğunu söyledi.

CNN'e göre , Melania Trump, Nancy Reagan'ın 1987 yılında kocası görevde iken mastektomi geçirmesinden bu yana bu kadar ciddi bir ameliyat olan ilk First Lady.

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