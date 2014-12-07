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Meksika'da Kaçırılan Öğrencilerden Birinin Kimliği Tespit Edildi

Meksika'nın güneyindeki Guerreo eyaletinde iki ay önce kaçırılan 43 öğrenciden birinin kimliğinin tespit edildiği bildirildi.

Meksika'da Kaçırılan Öğrencilerden Birinin Kimliği Tespit Edildi

Meksika'nın güneyindeki Guerreo eyaletinde iki ay önce kaçırılan 43 öğrenciden birinin kimliğinin tespit edildiği bildirildi.

07 Aralık 2014 Pazar 13:51
Meksika'da Kaçırılan Öğrencilerden Birinin Kimliği Tespit Edildi
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Meksika'nın güneyindeki Guerreo eyaletinde iki ay önce kaçırılan 43 öğrenciden birinin kimliğinin tespit edildiği bildirildi.

Geçen ayın başında gözaltına alınan üç şüphelinin öğrencileri öldürdüğünü itiraf etmesinin ardından, Cocula bölgesinde bulunan çok sayıda ceset kalıntısının öğrencilere ait olup olmadığının tespit edilmesine devam ediliyor.

Ülke kamuoyunu uzun süredir meşgul eden olayla ilgili soruşturmada, adli tıp uzmanlarının, öğrencinin ailesine cesetle ilgili bilgiler sunduğu, ailenin de cesedin öğrenciye ait olduğunu söylediği ifade edildi.

Hükümetin, öğrencilerin bulunması için yeterince çaba göstermediğini düşünen binlerce kişi, ülke genelinde protestolar düzenliyor.

Guerrero'da 26 Eylül'de öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrencilerle polis arasında çatışma çıkmıştı. Polisin öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 25 kişi yaralanmıştı.

Çatışmaların ardından öğrenciler, son kez 27 Eylül'de kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından zorla araçlara bindirilirken görülmüştü. Öğrencilerin bulunması için düzenlenen operasyonlar sırasında bölgede 11 toplu mezar bulunmuş ve mezarlardan 38 kişinin cesedi çıkarılmıştı. Yapılan testler, cesetlerin kayıp öğrencilere ait olmadığını ortaya çıkarmıştı.

Soruşturma kapsamında kasım ayının başında gözaltına alınan üç kişi, Cocula bölgesinde öldürdükleri öğrencileri yakarak bir nehre attıklarını itiraf etmişti. Adli tıp uzmanlarının, bölgede yapılan aramalarda bulunan cesetler üzerindeki incelemeleri devam ediyor.

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