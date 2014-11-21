Meksika'da Kaçırılan Öğrenciler

ÖĞRENCİLERİN HALA BULUNAMAMASINI PROTESTO EDEN GÖSTERİCİLER, DEVLET BAŞKANI PİNA'NIN KUKLASINI YAKTI

Meksika'nın başkenti Meksiko'da binlerce kişi, iki ay önce ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinde kaçırılan 43 öğrencinin hala bulunamamasını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Göstericiler, öğrencilerin bulunması için yeterli çaba harcamamakla suçladıkları Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun istifasını istedi.

Pena'nın kuklasını ateşe veren göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Justo Sierra Üniversitesi'nden bir öğrenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin demokratik olmayan tutumu ile polisin yasa dışı eylemlerini protesto ettiklerini söyledi. Kendisini Aurora olarak tanıtan öğrenci, "Gösteri yaparken bile kendimizi güvende hissetmiyoruz. Ama tepkimizi göstermek zorundayız çünkü sadece 43 kişi kayıp değil. Aslında, yüzlerce, binlerce kişi kayıp" diyerek tepkisini dile getirdi.

Meksika'nın diğer eyaletlerdeki 200'den fazla kent ile ABD'deki yaklaşık 40 kentte de kayıp öğrenciler için gösteriler düzenlendi.

Guerrero'da 26 Eylül'de öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrenciler ile polis arasında çatışma çıkmıştı. Polisin öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 25 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların ardından öğrenciler, son kez 27 Eylül'de kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından zorla araçlara bindirilirken görülmüştü. Öğrencilerin bulunması için düzenlenen operasyonlar sırasında bölgede 11 toplu mezar bulunmuş ve mezarlardan yaklaşık 40 kişinin cesedi çıkarılmıştı. Yapılan testler, cesetlerin kayıp öğrencilere ait olmadığını ortaya çıkarmıştı. Iguala'nın eski Belediye Başkanı JoseLuisAbarcaVelazquez ve çok sayıda yerel polis gözaltına alınmıştı.



