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Meksika’da cinayet rekoru

Meksika’da cinayet rekoru

31 Temmuz 2018 Salı 14:06
Meksika’da cinayet rekoru

Meksika'da geçen yıl 31 binden fazla kişi cinayet kurbanı oldu. Ulusal İstatistik Enstitüsü (INEGI), 2017'de 31 bin 184 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

INEGI'nin raporuna göre, cinayete kurban gidenlerin sayısının 2016 yılında 24 bin 554 olduğu ve bu sayının 2017'de yüzde 27 arttığı belirtildi.

Geçen yılki cinayet oranlarının 1990 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktığı belirtildi.

INEGI'nin detaylı verileri elde etmek için morglar ve sicil kayıtlarını incelediği kaydedildi.

TRUMP BU FIRSATI KAÇIRMADI

Bu rakamların açıklanmasından kısa bir süre sonra, ABD Başkanı Donald Trump tweet atarak “Meksika sınırında güvenliği artırmak isetememeizin nedenlerinden bu. Rekor sayıda insan öldürüldü” dedi. Demokratların açık sınırdan yana olduklarını iddia eden Trump, “bense en üst düzeyde sınır güvenliği istiyorum” ifadesini kullandı.

MEKSİKA’DA GÜVENLİK SORUNU

Meksika Kamu Güvenliği İçin Halk Konseyi ve Ceza Yargısı kurumunun 2017 yılı raporuna göre, dünyanın en tehlikeli ilk 10 şehrinden 5'inin yer aldığı Meksika'da, bu yılın ilk iki ayında işlenen cinayetler, suç istatistiklerinin tutulduğu son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Meksika Ulusal Kamu Güvenlik Sistemi İdari Sekreterliğinin (SNSP) raporuna göre, 2018’in ocak ve şubat ayında 4 bin 206 kişi cinayete kurban gitmişti.

 

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Son Güncelleme: 31.07.2018 18:34
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