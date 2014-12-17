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Meksika'da Çatışma

Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinde uyuşturucu kartellerine karşı örgütlenen iki sivil grup arasında çıkan çatışmada altı kişinin hayatını kaybettiğini bildirildi.

Meksika'da Çatışma

Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinde uyuşturucu kartellerine karşı örgütlenen iki sivil grup arasında çıkan çatışmada altı kişinin hayatını kaybettiğini bildirildi.

17 Aralık 2014 Çarşamba 09:42
Meksika'da Çatışma
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HALK SAVUNMA GRUPLARI ARASINDA ÇIKAN ÇATIŞMADA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

 Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinde uyuşturucu kartellerine karşı örgütlenen iki sivil grup arasında çıkan çatışmada altı kişinin hayatını kaybettiğini bildirildi.

Michoacan Emniyet Müdürü AlfredoCastillo, Grupo Formula radyosuna yaptığı açıklamada, La Ruana kasabasındaki iki halk savunma grubundan birinin etki alanını genişletme çabası nedeniyle çatışma çıktığını belirtti. Castillo, çatışma sırasında bir gruptan dört kişinin, diğer gruptan iki kişinin öldüğünü söyledi.

Halk savunma örgütlenmesinin kurucularından Hipolito Mora'nın oğlunun da çatışmada öldüğü bildirildi.

Bu iki halk savunma grubu arasında hangi grubun sözcülük yapacağı konusunda da anlaşmazlık bulunduğunu ifade eden Castillo, güvenlik güçlerinin durumu kontrol altına almaya çalıştığını kaydetti.

Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinde, halk savunma grupları "Tapınak Şövalyeleri" gibi uyuşturucu kartellerine karşı halkın kendi kendine örgütlenmesiyle oluşmuştu.

Gönüllüler, çeşitli yollarda barikatlar kuruyor ve kontrol ettikleri kasabalarda güvenlik güçlerinin de girişini engelliyor.

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