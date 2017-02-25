Meksika'dan Abd'ye Duvar Uyarısı

Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray, sınıra inşa etmeyi planladığı duvarın finansmanını tek taraflı vergi koyarak sağlayacağını duyuran ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hamlesine karşılık verebilecekleri uyarısında bulundu.

MEKSİKA DIŞİŞLERİ BAKANI VİDEGARAY, ABD BAŞKANI TRUMP'IN MEKSİKA SINIRINA İNŞA ETMEYİ PLANLADIĞI DUVARIN FİNANSMANI İÇİN MEKSİKA'DAN İTHAL EDİLEN MALLARA YÜZDE 20 VERGİ KONULMASINA DAİR TEKLİFİNE KARŞILIK VEREBİLECEKLERİNİ AÇIKLADI

Ankara, 25 Şubat 17 (.): Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray, sınıra inşa etmeyi planladığı duvarın finansmanını tek taraflı vergi koyarak sağlayacağını duyuran ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hamlesine karşılık verebilecekleri uyarısında bulundu.

BBC'nin haberine göre, Videgaray, bir radyoya verdiği röportajda, Trump'ın, duvarın finansmanı için Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 20 vergi konulmasına dair teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Videgaray, Meksiko yönetiminin Meksika'ya ihracata bağımlı olan ABD'ye ait belirli mallara tarife koyabileceğini açıkladı.

Ülkesinin serbest ticarete inandığını vurgulayan Videgaray, öte yandan ABD'nin Meksika'dan ithal edilen mallara vergi koyarak duvarın finansmanını sağlamaya çalışması durumunda karşılık vermek zorunda kalacaklarını ifade etti.

Videgaray, açıklamasının boş bir tehdit olarak görülmemesi gerektiğini belirterek Meksika'nın bu gerçekle yüzleşmeye hazır olduğunu dile getirdi.

ABD hükümeti, duvar için tasarım tekliflerini gelecek ay almaya başlayacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta göreve geldikten sadece 5 gün sonra "yasa dışı göçü önlemek" ve "sınır güvenliğini artırmak" için Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzalamıştı.

Duvarın inşasıyla ilgili bütçenin öncelikle federal hükümet tarafından karşılanacağını söyleyen Trump, bu paranın Meksika hükümetinden tahsil edileceğini dile getirmişti.

Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto, duvar için ödeme yapmayacaklarını birçok kez ifade etmişti.

(AA/FEZ)