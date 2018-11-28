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Meksika’dan Abd’ye Biber Gazı Notası

MEKSİKA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, 25 KASIM\'DA İKİ ÜLKE SINIRINDA AMERİKALI GÜVENLİK GÜÇLERİNİN GÖÇMENLERE KARŞI BİBER GAZI KULLANARAK BASTIRDIĞI OLAYLARIN ARAŞTIRILMASI İÇİN ABD\'YE NOTA VERDİ

Meksika’dan Abd’ye Biber Gazı Notası

MEKSİKA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, 25 KASIM\'DA İKİ ÜLKE SINIRINDA AMERİKALI GÜVENLİK GÜÇLERİNİN GÖÇMENLERE KARŞI BİBER GAZI KULLANARAK BASTIRDIĞI OLAYLARIN ARAŞTIRILMASI İÇİN ABD\'YE NOTA VERDİ

28 Kasım 2018 Çarşamba 07:46
Meksika’dan Abd’ye Biber Gazı Notası
MEKSİKA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, 25 KASIM\'DA İKİ ÜLKE SINIRINDA AMERİKALI GÜVENLİK GÜÇLERİNİN GÖÇMENLERE KARŞI BİBER GAZI KULLANARAK BASTIRDIĞI OLAYLARIN ARAŞTIRILMASI İÇİN ABD\'YE NOTA VERDİ
Bo0gota, 28 Kasım 18 : Meksika hükümeti, ABD’den, 25 Kasım’da sınırda meydana gelen ve bu ülkenin güvenlik güçlerinin biber gazlı müdahalesi ile bastırılan olayların araştırılmasını istedi. 
Meksika Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin bu ülkedeki büyükelçiliğine, Tijuana-Kaliforniya sınırındaki olayların “kapsamlı bir şekilde” araştırılması için nota verildiği bildirildi.
Açıklamada, Meksika’nın, insan haklarını ve göçmenlerin güvenliğini korumaya devam edeceği vurgulandı ve göçmen hareketinin yönetiminde ortak çalışmaya açık olduğu belirtildi. 
Meksika’nın Tijuana kenti ile ABD’nin Kaliforniya eyaleti arasındaki sınır bölgesine ulaşan orta Amerikalı göçmenler, iltica işlemlerinin yavaş yapıldığı gerekçesiyle 25 Kasım’da protesto gösterileri düzenlemiş ve bazı göstericiler aradaki metal duvarı aşarak ABD tarafına geçmeyi denemişti. 
ABD güvenlik görevlileri, sınırın yaya geçişlerine kapatılmasına neden olan olayları göstericilere karşı biber gazı kullanarak durdurmuştu.
(AA/ÖZ/ŞEB)
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