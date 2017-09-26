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26 Eylül 2017 Salı 07:21

Meksika'daki 7,1 Büyüklüğündeki Deprem

MEKSİKA'DAKİ 7,1 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM DEPREMDE YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 325'E ULAŞTI Meksiko, 26 Eylül 17 : Meksika'da geçen hafta salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 325'e yükseldiği bildirildi. Ulusal Sivil Savunma Koordinatörü Luis Felipe Puente, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle 186'sı başkent Meksiko'da olmak üzere toplam 325 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Meksika'da, 8 Eylül'de meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki diğer bir depremde 96 kişi yaşamını yitirmişti. (AA/RU/FEZ) &nbsp;

Meksika'daki 7,1 Büyüklüğündeki Deprem
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DEPREMDE YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 325'E ULAŞTI

Meksiko, 26 Eylül 17 : Meksika'da geçen hafta salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 325'e yükseldiği bildirildi.

Ulusal Sivil Savunma Koordinatörü Luis Felipe Puente, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle 186'sı başkent Meksiko'da olmak üzere toplam 325 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Meksika'da, 8 Eylül'de meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki diğer bir depremde 96 kişi yaşamını yitirmişti.

(AA/RU/FEZ)


 

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