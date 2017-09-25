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25 Eylül 2017 Pazartesi 07:06

Meksika'daki 7,1 Büyüklüğündeki Deprem

Meksika'da salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 319'a yükseldiği bildirildi.

Meksika'daki 7,1 Büyüklüğündeki Deprem
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ÖLÜ SAYISI 319'A ÇIKTI

MEKSİKO'DA DEPREMDE HASAR GÖREN BİNDEN FAZLA BİNA OTURULABİLİR DURUMDA DEĞİL

BAŞKENTTE KURULAN 48 SIĞINAĞA YAKLAŞIK 17 BİN DEPREMZEDE BAŞVURDU

Meksiko, 25 Eylül 17 : Meksika'da salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 319'a yükseldiği bildirildi.

Ulusal Sivil Savunma Koordinatörü LuisFelipePuente, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle 181'i başkent Meksiko'da olmak üzere toplam 319 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Başkentte evleri depremde hasar gören binlerce kişi sokakta kalmış durumda. Meksiko Belediye Başkanı MiguelAngelMancera, kentte 7 bin 649 binada hasar tespit çalışmalarının yapıldığını, bunların yüzde 87'sinin sağlam veya ufak tamiratlarla kullanılabilir durumda olduğunu duyurdu.

Binden fazla binanın ise yıkılmadığı halde oturulabilir durumda olmadığını kaydeden Mancera, hasar tespit çalışmalarının ilerlemesiyle sayının artabileceğini vurguladı.

Mancera, şehirde kurulan 48 sığınağa yaklaşık 17 bin depremzedenin başvurduğunu bildirdi.

Öte yandan enkazlarda arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Meksika ordusu depremin başından bu yana 115 kişiyi enkaz altından kurtardıklarını, 102 kişinin ise cansız bedenini yıkıntılardan çıkardıklarını aktardı.

Meksika'da, 8 Eylül'de meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki diğer bir depremde de 96 kişi yaşamını yitirmişti.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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5.4 Büyüklüğünde Deprem

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