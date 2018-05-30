Meksika\'da Yine Gazeteci Öldürüldü





Meksiko, 30 Mayıs 18 : Meksika\'nın sınır eyaleti Tamaulipas\'ta bir gazetecinin öldürüldüğü bildirildi.Savcılık, Teksas sınırındaki eyaletin başkenti Ciudad Victoria\'da dün bulunan cesedin, ulusal Excelsior gazetesi için çalışan Hector Gonzalez Antonio\'ya ait olduğunu açıkladı.Son dönemde haberlerinde Tamaulipas eyaletindeki yolsuzluk ve şiddeti işleyen Gonzalez\'in dövülerek öldürüldüğünün tespit edildiği belirtildi.Meksika\'da 5,5 yılda 30\'dan fazla gazeteci öldürüldü.Gonzalez\'den önce Tabasco eyaletinde 15 Mayıs\'ta radyocu Juan Carlos Huerta silahlı saldırıda yaşamını yitirmiş, 24 Mayıs\'ta El Financiero\'da çalışan Alicia Diaz Gonzalez, Monterrey\'deki evinde ölü bulunmuştu.(AA/GÖZ/ŞEB)