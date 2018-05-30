Meksika\'da Yine Gazeteci Öldürüldü

Meksiko, 30 Mayıs 18 : Meksika\'nın sınır eyaleti Tamaulipas\'ta bir gazetecinin öldürüldüğü bildirildi.
Savcılık, Teksas sınırındaki eyaletin başkenti Ciudad Victoria\'da dün bulunan cesedin, ulusal Excelsior gazetesi için çalışan Hector Gonzalez Antonio\'ya ait olduğunu açıkladı.
Son dönemde haberlerinde Tamaulipas eyaletindeki yolsuzluk ve şiddeti işleyen Gonzalez\'in dövülerek öldürüldüğünün tespit edildiği belirtildi.
Meksika\'da 5,5 yılda 30\'dan fazla gazeteci öldürüldü.
(AA/GÖZ/ŞEB)
Savcılık, Teksas sınırındaki eyaletin başkenti Ciudad Victoria\'da dün bulunan cesedin, ulusal Excelsior gazetesi için çalışan Hector Gonzalez Antonio\'ya ait olduğunu açıkladı.
Son dönemde haberlerinde Tamaulipas eyaletindeki yolsuzluk ve şiddeti işleyen Gonzalez\'in dövülerek öldürüldüğünün tespit edildiği belirtildi.
Meksika\'da 5,5 yılda 30\'dan fazla gazeteci öldürüldü.
(AA/GÖZ/ŞEB)