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Meksika\'da Yine Gazeteci Cinayeti

Meksiko, 22 Eylül 18 (.): Meksika\'nın güneyinde işi gitmek üzere evinden çıkan gazeteci, uğradığı silahlı saldırıda öldü. 

Meksika\'da Yine Gazeteci Cinayeti

Meksiko, 22 Eylül 18 (.): Meksika\'nın güneyinde işi gitmek üzere evinden çıkan gazeteci, uğradığı silahlı saldırıda öldü. 

22 Eylül 2018 Cumartesi 09:36
Meksika\'da Yine Gazeteci Cinayeti
Meksiko, 22 Eylül 18 (.): Meksika\'nın güneyinde işi gitmek üzere evinden çıkan gazeteci, uğradığı silahlı saldırıda öldü. 
El Heraldo de Chiapas gazetesi, 35 yaşındaki muhabirleri Mario Gomez\'e, Guatemala sınırı yakınında Chiapas eyaletinde Yajalon kentindeki evinin önünde iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini yazdı. 
Saldırıda hayatını kaybeden Gomez\'in yaklaşık 10 yıldır bölgede her türlü gelişmeyle ilgili haber yaptığı belirtildi. 
Gazete, yetkililerden Gomez\'in ölümüyle ilgili kapsamlı soruşturma yürütmelerini talep etti. 
Mario Gomez, Meksika\'da bu yıl öldürülen 10. basın çalışanı oldu. 
Chiapas eyaleti, 1994 yılında silahlı devrimci örgüt Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu\'nun üssü konumundaydı. 
(AA/TUĞ/GÜL)

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