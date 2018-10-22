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Meksika\'da Willa Kasırgası Alarmı

PASİFİK OKYANUSU\'NUN DOĞUSUNDA ORTAYA ÇIKAN WİLLA KASIRGASININ ŞİDDETİ, EN YÜKSEK KATEGORİYE YAKLAŞTI 

Meksika\'da Willa Kasırgası Alarmı

PASİFİK OKYANUSU\'NUN DOĞUSUNDA ORTAYA ÇIKAN WİLLA KASIRGASININ ŞİDDETİ, EN YÜKSEK KATEGORİYE YAKLAŞTI 

22 Ekim 2018 Pazartesi 13:02
Meksika\'da Willa Kasırgası Alarmı
PASİFİK OKYANUSU\'NUN DOĞUSUNDA ORTAYA ÇIKAN WİLLA KASIRGASININ ŞİDDETİ, EN YÜKSEK KATEGORİYE YAKLAŞTI 
KASIRGANIN MEKSİKA\'NIN GÜNEYBATI SAHİLLERİNE ŞİDDETLİ RÜZGAR VE YAĞIŞ GETİRMESİ BEKLENİYOR
Meksiko, 22 Ekim 18 : Pasifik Okyanusu\'nun doğusunda ortaya çıkan ve şiddeti en yüksek kategoriye (Kategori 5) yaklaşan Willa kasırgası, Meksika\'nın güneybatı sahillerini etkileyecek.
ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, bugün hızının en şiddetli seviye olan Kategori 5\'e ulaşması beklenen Willa kasırgasının yarından itibaren Meksika\'nın güneybatı ve orta batı sahillerinde etkili olacağı belirtildi.
Açıklamada, kasırganın yol açacağı dalga, yağış ve rüzgarların sahillerde hayati tehlikeye neden olabileceği uyarısında bulunuldu.
Meksika hükümeti batı sahilindeki San Blas ve Mazatlan arasındaki kıyı bölgesi için kasırga uyarısı yayımladı. Ayrıca San Blas\'ın güneyi ile Mazatlan\'ın kuzeyindeki bazı yerleşimlerde de tropik fırtına uyarısı yapıldı. 
Saatteki hızı 249 kilometreye ulaşan Willa kasırgasının halen Meksika\'nın batısındaki Cabo Corrientes Yarımadası\'nın 315 kilometre güneybatısından sahile doğru ilerlediği bildirildi.
(AA/ÖZ/YIL)
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