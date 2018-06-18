Meksika\'da Tropik Fırtına Zayıflayarak Depresyona Dönüştü





Meksiko, 18 Haziran 18 : Meksika\'nın Pasifik Okyanusu açıklarında oluşan tropik fırtına Carlotta\'nın kıyılara yaklaştıkça zayıflayarak tropikal depresyona dönüştüğü bildirildi.ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, hafta başında ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinin 130 kilometre açığında oluşan tropik fırtınanın kuzeybatı yönünde ilerleyerek Michoacan eyaletine bağlı sahil kenti Lazaro Cardenas\'ın 35 kilometre açığına ulaştığı belirtildi.Fırtınanın taşıdığı rüzgarların hızının saatte 45 kilometreye düştüğü ve tropikal depresyona dönüştüğü kaydedildi.Uzmanlar, Carlotta\'nın bu haliyle de kıyı bölgelerine yoğun yağış getirebileceği, sellere ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısında bulundu.Carlotta, Kuzey Pasifik\'te kasırga mevsimi olarak bilinen yaz mevsiminin üçüncü tropik fırtınası olmuştu. Bölgede daha önce Aletta ve Boda tropik fırtınaları meydana gelmişti.(AA/AK/HÖ)