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Meksika\'da Sel... En Az 3 Kişi Hayatını Kaybetti

SİNALOA EYALETİNDE ETKİLİ OLAN SELDE 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Meksika\'da Sel... En Az 3 Kişi Hayatını Kaybetti

SİNALOA EYALETİNDE ETKİLİ OLAN SELDE 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

22 Eylül 2018 Cumartesi 07:34
Meksika\'da Sel... En Az 3 Kişi Hayatını Kaybetti
SİNALOA EYALETİNDE ETKİLİ OLAN SELDE 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Meksiko, 22 Eylül 18 (.):  Meksika\'nın kuzeyinde şiddetli yağışların yol açtığı selde en az 3 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, Sinaloa eyaletinde etkili olan selde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve kayıp 3 kişinin arandığını kaydetti.
Sel nedeniyle eyaletin 11 belediyesinde olağanüstü hal ilan edilirken, 2 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi.
(AA/TUĞ/HÖ)
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