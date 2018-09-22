Meksika\'da Sel... En Az 3 Kişi Hayatını Kaybetti

SİNALOA EYALETİNDE ETKİLİ OLAN SELDE 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Meksiko, 22 Eylül 18 (.): Meksika\'nın kuzeyinde şiddetli yağışların yol açtığı selde en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, Sinaloa eyaletinde etkili olan selde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve kayıp 3 kişinin arandığını kaydetti.

Sel nedeniyle eyaletin 11 belediyesinde olağanüstü hal ilan edilirken, 2 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi.

(AA/TUĞ/HÖ)