Meksika'da Rehabilitasyon Merkezine Saldırı: 14 Ölü

Ankara, 27 Eylül 17 : Meksika'nın kuzeyinde madde bağımlılığı rehabilitasyon merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
BBC'nin haberine göre, Chihuahua kentindeki FamiliasUnidasrehabilitasyon merkezine silahlı ve maskeli kişilerce saldırı gerçekleştirildi.
Saldırıda 14 kişi yaşamını yitirirken, en az 8 kişi yaralandı.
Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yetkililer, ABD sınırına yakın Chihuahua kentinde son aylarda cinayet oranlarında artış olduğuna dikkati çekti.
Coahuila eyaletinde bir rehabilitasyon merkezine 2012 yılında düzenlenen saldırıda 11 kişi ölmüştü.
(AA/AK/ÖK)