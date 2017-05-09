Meksika'da Havai Fişek Deposunda Patlama

Meksika'nın orta kesimindeki bir kasabada bulunan havai fişek deposunda meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

PATLAMADA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 5'İ ÇOCUK 12 KİŞİ ÖLDÜ, 30 KİŞİ YARALANDI

Meksiko, 9 Mayıs 17 : Meksika'nın orta kesimindeki bir kasabada bulunan havai fişek deposunda meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Puebla eyaleti yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Chilchotla Belediyesine bağlı San Isidro kasabasında, 15 Mayıs'ta düzenlenecek dini gün kutlamaları için depolanan havai fişeklere maytap atılması sonucu patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 12 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da, aralık ayında bir havai fişek mağazasında meydana gelen patlamada da 31 kişi ölmüş, 70'ten fazla kişi de yaralanmıştı.

Alınan yetersiz güvenlik önlemleri ve havai fişek mağazaları ile depoların yetersiz denetimi, ülke genelinde bu tür kazaların yaşanmasına yol açıyor.

(AA/DOĞ/GUR)