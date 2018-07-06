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Meksika\'da Havai Fişek Atölyesindeki Patlamalarda Ölü Sayısı 24’e Yükseldi

Tultepec, 6 Temmuz 18 : Meksika\'da havai fişek atölyesinde meydana gelen patlamalarda ölü sayısının 24\'e yükseldiği bildirildi.

Meksika\'da Havai Fişek Atölyesindeki Patlamalarda Ölü Sayısı 24’e Yükseldi

Tultepec, 6 Temmuz 18 : Meksika\'da havai fişek atölyesinde meydana gelen patlamalarda ölü sayısının 24\'e yükseldiği bildirildi.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:44
Meksika\'da Havai Fişek Atölyesindeki Patlamalarda Ölü Sayısı 24’e Yükseldi

Tultepec, 6 Temmuz 18 : Meksika\'da havai fişek atölyesinde meydana gelen patlamalarda ölü sayısının 24\'e yükseldiği bildirildi.
Yetkililer, başkent Meksiko\'nun kuzeyinde Tultepec\'te havai fişek atölyesinde dün meydana gelen patlamalarda 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 24\'e yükseldiğini kaydetti.
Patlamalarda yaralanan 49 kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.
Ölenler arasında 4 itfaiye eri ve 2 polis memuru da bulunuyor.
Patlamalar nedeniyle kentte çok sayıda ev hasar görmüş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Tultepec\'te haziranda havai fişek depolanan bir evde meydana gelen patlamada 7 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.
Tultepec sakinlerinin büyük bölümünün geçimini, ev yapımı havai fişek satarak sağladığı ifade ediliyor.
(AA/AK/ŞEB)
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