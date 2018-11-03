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Meksika\'da Cenaze Evine Silahlı Saldırı: 4 Ölü

Meksiko, 3 Kasım 18 : Meksika\'nın güneyinde Guerrero eyaletinde bir cenaze evine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü.

Meksika\'da Cenaze Evine Silahlı Saldırı: 4 Ölü

Meksiko, 3 Kasım 18 : Meksika\'nın güneyinde Guerrero eyaletinde bir cenaze evine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü.

03 Kasım 2018 Cumartesi 09:38
Meksika\'da Cenaze Evine Silahlı Saldırı: 4 Ölü

Meksiko, 3 Kasım 18 : Meksika\'nın güneyinde Guerrero eyaletinde bir cenaze evine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü.

 

Guerrero emniyet yetkilisi Roberto Alvarez, silahlı kişilerin, dün öğleden sonra Iguala kentinde bir maktulun kimliğini belirlemek için cenaze evine gelen 4 kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

 

Alvarez, saldırının kentte bir gün önce 3 kişinin öldürülmesiyle bağlantısı olduğuna inanıldığını söyledi. 

 

Guerrero, uyuşturucu üretimi ve ticaretinin yuvası olarak anılıyor. Iguala kenti de 2014 yılında 43 öğrencinin kaybolmasıyla ülke gündemine oturmuştu.

 

(AA/RU/ÖK)

 

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