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21 Temmuz 2017 Cuma 07:12

Meksika'da Çatışma…uyuşturucu Satıcısı 8 Kişi Öldürüldü

Meksika'nın başkenti Meksiko'da güvenlik güçleri ile uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da Çatışma…uyuşturucu Satıcısı 8 Kişi Öldürüldü
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Meksiko, 21 Temmuz 17 : Meksika'nın başkenti Meksiko'da güvenlik güçleri ile uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Donanması'ndan yapılan açıklamada, denizcilerin, sokaklarda uyuşturucu satan kişilerle ilgili soruşturma yürüten federal yetkililere destek olduğu sırada çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada, aralarında uyuşturucu çetesi lideri olduğundan şüphelenilen Felipe de Jesus "N'"in de olduğu 8 kişinin öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, Meksiko'nun Tlahuac ve Iztapalapa bölgelerinde faaliyet gösteren uyuşturucu çetesinin aynı zamanda adam kaçırma, cinayet ve gasp gibi suçlara da karıştığı ifade edildi.

Yerel medyada çıkana haberlerde de çete lideri olduğundan şüphelenilen kişinin, Tlahuac kartelini yöneten "El Ojos" olduğu belirtildi.

(AA/ÖZ/ÖK)

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