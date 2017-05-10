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10 Mayıs 2017 Çarşamba 08:43

Meksika'da Çatışma

Meksika'nın kuzey batısındaki Tamaulipas eyaletinde çıkan çatışmada 1'i polis 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Meksika'da Çatışma
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ABD SINIRINA YAKIN BÖLGEDE ÇIKAN ÇATIŞMADA 1'İ POLİS 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Meksiko, 10 Mayıs 17 : Meksika'nın kuzey batısındaki Tamaulipas eyaletinde çıkan çatışmada 1'i polis 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yetkililer, ülkenin ABD sınırında yer alan Tamaulipas eyaletinin Reynosa kentinde devriye gezen polis ekibine bir araçtan ateş açılması sonucu 1 polis memurunun hayatını kaybettiğini, 2 polisin de yaralandığını açıkladı.

Saldırganlara karşılık veren polisin araçtaki 3 şüpheliyi ölü ele geçirdiği, çatışma esnasında olay yerinde bulunan bir kişinin de kazaen vurularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Uyuşturucu karteli Gulf'un Reynosa kenti lideri Julian Loisa Salinas'ın 23 Nisan'da öldürülmesinin ardından bölgede uyuşturucu çeteleri arasındaki şiddet artmıştı.

ABD'nin Texas eyaletiyle sınır komşusu olan Tamaulipas, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı şiddet olaylarına sık sık sahne oluyor.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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