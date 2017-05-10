Meksika'da Çatışma

ABD'nin Texas eyaletiyle sınır komşusu olan Tamaulipas, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı şiddet olaylarına sık sık sahne oluyor.

Saldırganlara karşılık veren polisin araçtaki 3 şüpheliyi ölü ele geçirdiği, çatışma esnasında olay yerinde bulunan bir kişinin de kazaen vurularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, ülkenin ABD sınırında yer alan Tamaulipas eyaletinin Reynosa kentinde devriye gezen polis ekibine bir araçtan ateş açılması sonucu 1 polis memurunun hayatını kaybettiğini, 2 polisin de yaralandığını açıkladı.