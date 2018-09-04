Meksika\'da 2014\'te Kaybolan Öğrenciler



İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ, 43 ÖĞRENCİYLE İLGİLİ İNCELEMENİN SÜRDÜRÜLMESİ ÇAĞRISI YAPTI



Meksiko, 4 Eylül 18 : İnsan hakları örgütleri, Meksika\'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde 2014\'te kaybolan 43 öğrencinin ailesine "yalnız değilsiniz" mesajı vererek konuyla ilgili araştırmanın sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto, geçen hafta 4 yıl önce kaybolan 43 öğrenci hakkında yürütülen soruşturmaya olan inancını dile getirmişti. Bunun üzerine yerel ve uluslar arası insan hakları örgütleri, soruşturmanın devam ettirilmesi çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Temsilcisi Jan Jarab, Nieto\'nun 2014\'te kaybolan öğrencilerin bir uyuşturucu karteli tarafından öldürüldüğünü ve cesetlerin yakıldığını ortaya koyan soruşturmaya olan güvenini yinelemesine atıfta bulunarak, "Yetkililerin geçmişte yapılan açıklamalara geri dönmüş gibi göründüğüne dair işaretler var." dedi.

Ülkenin birçok yerinde kayıplar yaşandığını ve bunların devlet tarafından yeterince araştırılmadığını anlatan Jarab, öğrencilerin akibetini öğrenmek, sorumluları tespit etmek amacıyla yabancı araştırmacılardan destek alınması ve araştırmanın sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Meksika Ulusal İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Luis Raul Gonzalez Perez de kendi raporları üzerinde çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Perez, raporlarında belirleyeceği insan hakları ihlalleri dizisinin "kapsamlı" olacağını söyledi.

Soruşturmanın bulgularına ikna olduğunu belirten Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto, "Şahsen, bunun neden olduğu acı ve aileler için ifade ettiği üzüntüyle birlikte, olayın maalesef soruşturmanın gösterdiği şekilde gerçekleştiğine inanıyorum." demişti.

Görev süresinin bitmesine 3 ay kalan Nieto, Meksika\'nın güvenlik durumundan memnun olmadığını açıklayarak görevden ayrılacağını söylemişti.

Meksika\'da federal mahkeme, haziran ayında, bir hakikat komisyonunun gözetiminde 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili yeniden soruşturma yapılması kararı verildiğini açıklamıştı.

İŞKENCE İDDİALARI

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, mart ayında öğrencilerin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan 129 kişinin 34\'ünün işkence gördüğüne ilişkin bir rapor yayımlamıştı.

Raporda, federal müfettişlerin şüphelilerden işkence yoluyla itiraf aldığına işaret edilmiş ve bu itirafların geçersiz sayılması çağrısında bulunulmuştu.

Meksika hükümeti ise söz konusu iddiaların soruşturulduğunu kaydetmişti.

Guerrero\'ya bağlı Iguala kentinde 26 Eylül 2014\'te öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrenciler ile polis arasında çıkan çatışmada, polisin öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 25 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların ardından 43 öğrenci, zorla araçlara bindirilirken görülmüştü.

Hükümet, öğrencilerin polis tarafından uyuşturucu karteline teslim edildiğini, kartel üyelerinin de öğrencileri öldürüp cesetlerini Cocula\'daki çöp alanında yaktığını açıklamıştı.

Amerika İnsan Hakları Komisyonu (IACHR) tarafından atanan uluslar arası uzmanlar ise hükümetin açıkladığı senaryonun doğru olamayacağını savunmuş ve soruşturmada ciddi boşluklar olduğuna dikkati çekmişti.

Uzmanlar, insan bedenini küle çevirecek boyutta bir ateşin çöplükte yakılamayacağına işaret etmişti.

(AA/ÖZ/ÖK)

