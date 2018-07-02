Meksika'nın Yeni Devlet Başkanından Uzlaşın Çağrısı

Meksika’da dün yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan Andres Manuel Lopez Obrador, Meksikalılara uzlaşmaları ve ülke menfaatlerini şahsi menfaatlerinin üzerinde tutmaları çağrısında bulundu.

Devlet başkanlığı ve genel seçimlerden zaferle çıkarak ülkeyi 6 yıl boyunca yönetmeye hak kazanan Obrador, sonuçların belli olmasının ardından başkent Meksiko’daki kampanya merkezinden halka seslendi.

Binlerce kişi, Obrador’un konuşmasını başkentin merkezindeki tarihi Anayasa Meydanı'nda kurulan dev ekrandan takip etti.

Seçmenlerine teşekkür eden Obrador, “Bütün Meksikalıları uzlaşmaya ve ülke menfaatlerini şahsi menfaatlerinin üzerinde tutmaya çağırıyorum. Yeni hükümet, gizli ya da açık bir diktatörlük değil, gerçek bir demokrasi inşa etmeye çalışacak.” diye konuştu.

Teşebbüs, ifade, örgütlenme ve inanç hürriyetini sağlayacağını vurgulayan Obrador, ekonomi alanında da mali disiplinden ayrılmayacağı ve Merkez Bankasına müdahil olmayacağı sözünü verdi.

Obrador, yolsuzluğun birçok sorunun yanında ülkedeki şiddet ve güvenlik sorununun da kaynağı olduğuna işaret ederek “Yapmak istediğimiz dönüşüm, basitçe yolsuzluğu söküp atmak.” dedi.

Yeni vergi artışlarına gerek olmadığını belirten Obrador, kamu harcamalarını azaltacağını, kamu yatırımlarını ise artıracağını duyurdu.

Seçim sürecinde Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto’nun son derece saygılı bir tavır sergilediğini söyleyen Obrador, Nieto’ya teşekkür etti.

Obrador, ülkeyi adaletle yöneteceğinin altını çizerek “Yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Size ihanet etmeyeceğim.” ifadelerini kullandı.

OY ORANI ARTACAK

Ulusal Seçim Enstitüsü (INE) tarafından açıklanan ilk sonuçlara göre, Obrador oyların yüzde 48'ini, Ricardo Anaya Cortes yüzde 27'sini, Jose Antonio Meade Kuribrena yüzde 17'sini ve Jaime Rodriguez Calderon da yüzde 6'sını aldı.

INE Başkanı Lorenzo Cordova Vianello, gazetecilere yaptığı açıklamada, nihai sonuçların simüle edildiği “Hızlı Sayım” rakamlarını paylaştı.

Villaneo, bu sonuçlar ışığında Obrador’un oy oranının yüzde 52’ye çıkmasının, Cortes’in oy oranının yüzde 22'ye, Meade’nin yüzde 15'e ve Rodriguez’in yüzde 5’e düşmesinin beklendiğini söyledi.

NİETO İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Devlet Başkanı Nieto da Obrador'u tebrik etti.

Obrador ile telefonda görüşen Nieto, yeni hükümetle uyumlu bir geçiş süreci yaşanması için ne gerekiyorsa yapacağını kaydetti.

OBRADOR’A TEBRİKLER

Bölge ülkelerinin liderleri de Obrador'a kutlama mesajları gönderdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bolivya Devlet Başkanı EvoMorales ve El Salvador Devlet Başkanı Salvador Sanchez, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla Obrador’u tebrik etti.

Trump, Obrador ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğine işaret ederek Meksika ve ABD arasında yapılması gereken çok iş olduğunu kaydetti.

Kolombiya Devlet Başkanı Santos da tebrik mesajında, “Umarım iki ülke arasındaki ilişkilerde gelinen noktayı muhafaza eder.” ifadelerini kullandı.

Evo Morales, mesajında, “Obrador hükümetinin Latin Amerika’nın egemen ve haysiyetli tarihinde yeni bir sayfa yazacağından emin olduklarını" vurguladı.

