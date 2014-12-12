Meksika Kongresi Hayvanların Sirklerde Kullanılmasını Yasakladı

Meksika kongresi, ülke genelinde hayvanların sirklerde kullanılmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

Senato'nun bir hafta önce kabul ettiği yasa tasarısını parlamentonun da kabul etmesiyle hayvanların sirklerde kullanılması cezalandırılacak. Hayvanlara kötü davranılmasıyla mücadeleyi amaçlayan yasa, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun imzalamasıyla yürürlüğe girecek.

Yasa, sirklerin sahip oldukları hayvanların listesini resmi makamlara bildirmesini gerektiriyor. Listeleri inceleyen hayvanat bahçeleri, istedikleri hayvanları koruma altına alabilecek.

Ülkedeki altı eyalet, gelecek yıl yürürlüğe girecek benzer bir yasayı kabul etmişti.