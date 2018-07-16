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Meksika Devlet Başkanı Maaşını Yüzde 60 Azaltıyor...

Meksika'da devlet başkanı seçilen Andres Manuel Lopez Obrador, görevi devraldığında selefinin aldığı maaşın yarısından azını kazanmayı planladığını belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Maaşını Yüzde 60 Azaltıyor...

Meksika'da devlet başkanı seçilen Andres Manuel Lopez Obrador, görevi devraldığında selefinin aldığı maaşın yarısından azını kazanmayı planladığını belirtti.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:40
Meksika Devlet Başkanı Maaşını Yüzde 60 Azaltıyor...
Meksika'da devlet başkanı seçilen Andres Manuel Lopez Obrador, görevi devraldığında selefinin aldığı maaşın yarısından azını kazanmayı planladığını belirtti.


Obrador, basına yaptığı açıklamada, maaşını yaklaşık yüzde 60 oranında azaltacağını, ayda 108 bin peso (5 bin 707 dolar) maaş alacağını ve hiçbir hükümet yetkilisinin, 6 yıllık görev süreci boyunca devlet başkanından fazla kazanamayacağını ifade etti.

Üst düzey hükümet yetkilileri için vergi mükellefi tarafından finanse edilen şoförler, korumalar ve özel sağlık sigortası gibi ek ödemelerin kesileceği sözünü yineleyen Obrador, "İsteğimiz bütçenin herkese ulaşması." dedi.  Mevcut Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ayda yaklaşık 270 bin peso kazanıyor.

 


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Son Güncelleme: 16.07.2018 15:49
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