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23 Şubat 2017 Perşembe 09:56

Meksika'dan ABD'nin Göç Politikasına Tepki

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, Meksika'nın, göç konusunda başka bir ülkenin dayattığı şartlara uymak zorunda olmadığını söyledi.

Meksika'dan ABD'nin Göç Politikasına Tepki
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DEVLET BAŞKANI PENA NİETO: "MEKSİKA, GÖÇ KONUSUNDA HİÇBİR ÜLKENİN DAYATMALARINI KABUL ETMEZ"

 Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, Meksika'nın, göç konusunda başka bir ülkenin dayattığı şartlara uymak zorunda olmadığını söyledi.

Nieto, ABD'nin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve İç Güvenlik Bakanı John Kelly ile Meksika'da bir araya gelmeden önce yerel basın kuruluşu Impacto El Diario'ya açıklamalarda bulundu.

Meksika Devlet Başkanı Nieto, ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly'nin Meksika'dan ABD'ye yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışan kişilerin uyruklarına bakılmaksızın Meksika'ya geri gönderileceğine ilişkin açıklamasına atıfta bulunarak, "Meksika, göç konusunda hiçbir ülkenin dayatmalarını kabul etmez." dedi.

Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray da gazetecilere yaptığı açıklamada, Meksika'nın, ABD'nin yeni kurallarını kabul etmeyeceğini belirtti.

Videgaray, "Şunu açıkça ve üzerine basa basa söylemek istiyorum ki Meksika hükümeti ve halkı, herhangi bir ülkenin tek taraflı başka bir ülkeye dayattığı şartları kabul etmek zorunda değildir." ifadelerini kullandı.

Gerektiğinde bu meseleyi uluslararası kuruluşlara taşımaktan çekinmeyeceklerine işaret eden Videgaray, "Meksika hükümeti, yurt dışında yaşayan Meksikalıların haklarını uluslararası hukuk, insan hakları, özgürlükleri ve kanuni usuller çerçevesinde savunmak için Birleşmiş Milletlerden başlayarak uluslararası kuruluşlara gitmekte tereddüt etmeyecektir." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun geçen ay iptal edilen görüşmesinin ardından, ABD'nin Dışişleri Bakanı Tillerson ve İç Güvenlik Bakanı Kelly dün gece Meksika'ya gitmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tillerson'un Meksika'da Nieto ile görüşeceği ve üst düzey temaslarda bulunacağı belirtilmişti.

Tillerson'a İç Güvenlik Bakanı Kelly'nin eşlik edeceği ziyarette, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ve sınıra örülmesi planlanan duvar meselesinin konuşulması bekleniyor.

Trump'ın, Meksika ile ABD arasında duvar çekilmesini öngören kararnamesinin ardından Nieto, 31 Ocak'ta ABD'ye yapacağı ziyareti iptal etmişti.

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