Meksika'da yerel yönetimde 320 milyon dolarlık yolsuzluk soruşturması

Meksika'nın Chihuahua eyaleti eski valisi ve 42 eski yönetici hakkında yaklaşık 320 milyon dolarlık yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Chihuahua Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, soruşturmanın, Cesar Duarte'nin vali olduğu dönemde gerçekleştirilen denetimin akabinde gelen şikayetin değerlendirilmesi üzerine başlatıldığı bildirildi.

Duarte ve diğer yöneticilerin görevde oldukları dönemde, 1 Ocak-9 Ekim 2016 tarihlerinde 6 milyar Meksika pesoluk (yaklaşık 320 milyon dolar) kamu kaynağını kötüye kullanmakla suçlandıkları ifade edildi.

Chihuahua hükümeti, bu yılın başında eski valiye ait olduğu iddia edilen 4 çiftliğe el koymuştu.

"Yolsuzluğa ve Dokunulmazlığa Karşı Meksikalılar" adlı sivil toplum kuruluşu, geçen sene 6 yıllık görev süresi boyunca 4,2 milyon doları zimmetine geçirmekle itham edilen ve ABD'de saklandığı sanılan Duarte'nin, kuraklık nedeniyle hayvanları telef olan çiftçilere verilmek üzere satın alınan bin 408 büyükbaş hayvandan 903'ünü şahsına ait çiftliğe götürdüğünü ileri sürmüştü.

Duarte'nin müsrif hayat tarzıyla tanındığı, hafta sonları çiftliğine dostları ve akrabalarını getirmek için kamuya ait helikopteri kullanmakla da suçlandığı belirtiliyor.