Meksika'da Yeni Seçilen Devlet Başkanının Partisine Para Cezası...

Meksika'da Seçim Kurulu, Devlet Başkanı seçilen Andres Manuel Lopez Obrador'un partisine, geçen seneki depremin mağdurları için kurdukları vakıf fonu gerekçesiyle 10 milyon dolar para cezası verdi.



Ulusal Seçim Enstitüsünden yapılan açıklamada, Obrador'un lideri olduğu Ulusal Yenilenme Hareketinin (MORENA), fondaki paranın nereden geldiği ve kimlere dağıtıldığı konusunda yeterli bilgi vermediği belirtildi.



Açıklamada, siyasi partilerin para dağıtmasının yasak olduğunun altı çizildi.



MORENA ise fonun özel olduğunu ve parti tarafından kontrol edilmediğini savundu.



Siyasi partiler için konulan finansal kurallara uymadığı gerekçesiyle 10 milyon dolar para cezasına çarptırılan MORENA temyize başvurmaya hazırlanıyor.



Meksika'da geçen yıl eylül ayında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde 350'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.



