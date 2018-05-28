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Meksika'da Uyuşturucu Karteline Operasyon

Meksika'nın Jalisco eyaletinde faaliyet gösteren "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu karteli liderinin karısı ve önde gelen yardımcılarından birinin, federal güvenlik güçlerince yakalandığı bildirildi.

Meksika'da Uyuşturucu Karteline Operasyon

Meksika'nın Jalisco eyaletinde faaliyet gösteren "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu karteli liderinin karısı ve önde gelen yardımcılarından birinin, federal güvenlik güçlerince yakalandığı bildirildi.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 10:56
Meksika'da Uyuşturucu Karteline Operasyon

Meksika'nın Jalisco eyaletinde faaliyet gösteren "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu karteli liderinin karısı ve önde gelen yardımcılarından birinin, federal güvenlik güçlerince yakalandığı bildirildi.


İçişleri Bakanı Alfonso Navarrete, yaptığı açıklamada, kartelin lideri, "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'in karısı Rosalinda Gonzalez Valencia ile önde gelen adamlarından Gerardo Botello Rosales'in önceki gece Zapopan şehrinde düzenlenen operasyonla ele geçirildiğini belirtti.

Valencia'nın örgütün mali işlerinden sorumlu olduğu, Rosales'in ise örgütün komşu eyaletler Guanajuato ve Michoacan'daki yapılanmasını ve faaliyetlerini yürüttüğü ifade edildi.

Rosales, cinayet, adam kaçırma ve haraç alma suçlarından aranıyordu. Operasyona aralarında deniz piyadelerinin olduğu ordu birliklerinin katıldığı kaydedildi.

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Daha önce güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya giren kartel mensuplarının operasyona şiddetli karşılık vermesinden endişe ediliyor. Örgüt, daha önce 2015'te Meksika ordusuna ait bir helikopteri roketle vurarak düşürmüştü.

Örgüt, uyuşturucu maddelerin ticaretini yapmakla suçlanıyor. ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi, 2017'de yayımladığı raporda örgütün Los Angeles, New York ve Atalanta şehirlerinde dağıtım merkezleri olduğundan şüphelenildiği bilgisi paylaşmıştı. 

Son Güncelleme: 28.05.2018 14:01
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