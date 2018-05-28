Meksika'da Uyuşturucu Karteline Operasyon

Meksika'nın Jalisco eyaletinde faaliyet gösteren "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu karteli liderinin karısı ve önde gelen yardımcılarından birinin, federal güvenlik güçlerince yakalandığı bildirildi.
Valencia'nın örgütün mali işlerinden sorumlu olduğu, Rosales'in ise örgütün komşu eyaletler Guanajuato ve Michoacan'daki yapılanmasını ve faaliyetlerini yürüttüğü ifade edildi.
Rosales, cinayet, adam kaçırma ve haraç alma suçlarından aranıyordu. Operasyona aralarında deniz piyadelerinin olduğu ordu birliklerinin katıldığı kaydedildi.
Örgüt, uyuşturucu maddelerin ticaretini yapmakla suçlanıyor. ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi, 2017'de yayımladığı raporda örgütün Los Angeles, New York ve Atalanta şehirlerinde dağıtım merkezleri olduğundan şüphelenildiği bilgisi paylaşmıştı.