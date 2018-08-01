Meksika'da uçak düştü

Aeromexico Havayollarına ait bir yolcu uçağının Meksika Durango'da Guadalupe Victoria Uluslararası Havaalanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra düştüğü açıklandı

Aeromexico Havayollarına ait bir yolcu uçağının Meksika Durango'da Guadalupe Victoria Uluslararası Havaalanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra havaalanına yakın bir bölgede ormanlık alanda düştüğü açıklandı.



Havayolu şirketi, 80 yolcunun bulunduğu Embraer 190 model uçağın düşüşü ile ilgili bilgi almaya çalıştıklarını bildirdi.











