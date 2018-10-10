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Meksika'da Turistleri Korumak İçin Jandarma Üssü Açıldı

Meksika'da Turistleri Korumak İçin Jandarma Üssü Açıldı

10 Ekim 2018 Çarşamba 09:24
Meksika'da Turistleri Korumak İçin Jandarma Üssü Açıldı

CANCUN KENTİNDEKİ ÜSTE 2 BİN 850 JANDARMA GÖREV YAPACAK

Meksika'nın Karayip kıyısındaki Cancun kentinde, artan şiddet olayları üzerine 2 bin 850 askeri polisten (jandarma) oluşan bir üs kuruldu.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, Cancun kentini ziyaret eden turistlerin can güvenliğini sağlamak üzere 2 bin 850 jandarmanın görev yapacağı üssün resmi açılışını yaptı.

Nieto, burada yaptığı konuşmada, "Cancun ve civarına gelen milyonlarca ziyaretçiye en uygun güvenlik koşullarının sunulması gerektiğini" ifade etti.

Cancun'un bağlı olduğu Quintana Roo eyaletinin Valisi Carlos Joaquin Gonzalez de "Suçlular, huzurumuzu alıp götürdü, kurumlarımızı zayıflattı, toplumsal dokumuzu ve aile değerlerimizi bozdu." diye konuştu.

Cancun'da, 2018'in 8 ayında 342 cinayet işlendiği, bu rakamın 2017'nin aynı döneminde 148 olduğu kaydedildi.

Jandarmanın, Meksika'nın diğer turistik merkezlerinde olduğu gibi kent sahillerde devriye gezip gezmeyeceği henüz bilinmiyor.

Cancun kentinde, geçen ayın sonunda Meksikalı iki piyadenin cesedi bulunmuştu.

Son Güncelleme: 10.10.2018 12:31
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