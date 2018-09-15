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Meksika'da Soğutucuda Kesik 6 İnsan Başı Bulundu

Meksika'da polis, yol kenarına bırakılmış bir piknik tipi soğutucuda 6 insan başı buldu.

Meksika'da Soğutucuda Kesik 6 İnsan Başı Bulundu

Meksika'da polis, yol kenarına bırakılmış bir piknik tipi soğutucuda 6 insan başı buldu.

15 Eylül 2018 Cumartesi 08:49
Meksika'da Soğutucuda Kesik 6 İnsan Başı Bulundu

Meksika'da polis, yol kenarına bırakılmış bir piknik tipi soğutucuda 6 insan başı buldu.


Sonora eyaletinden bir yetkili, polisin, alınan ihbar üzerine piknik tipi soğutucuda 6 erkek kafası bulduğunu belirtti.


Yetkili, Ciudad Obregon şehri yakınlarında bulunan kesik başlara ait bedenlerin ve kimliklerin henüz tespit edilemediğini kaydetti.


Ülkede uyuşturucu çetelerinin, genellikle rakiplerine veya yetkililere bir uyarı olarak kesik başlar bıraktığı biliniyor.


MEKSİKA'DA GÜVENLİK SORUNU ÖNLENEMİYOR
İçişleri Bakanlığından temmuz ayında yapılan açıklamada, bu yılın ilk altı ayında ülkede 15 bin 973 cinayet işlendiği ve bu sayının 13 bin 751 cinayetin işlendiği 2017 yılının aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 16 daha fazla olduğu belirtilmişti.


Meksika Kamu Güvenliği İçin Halk Konseyi ve Ceza Yargısı kurumunun 2017 yılı raporuna göre, dünyanın en tehlikeli ilk 10 şehrinden 5'inin yer aldığı Meksika'da, geçen yılın ilk iki ayında işlenen cinayetler, suç istatistiklerinin tutulduğu son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

 

Son Güncelleme: 15.09.2018 12:41
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