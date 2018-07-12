Meksika'da Silahlı Saldırı: 4 Ölü

Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde silahlı bir grubun, yoldan geçen araçlara ateş açması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.
Guerrero eyaleti Polis Sözcüsü Roberto Alvarez, Coyuca de Benitez ilçesindeki kırsal bir bölgede, seyir halindeki araçları durdurmaya çalışan silahlı bir grubun, durmayan araçlara ateş açması sonucu 4 kişinin öldüğünü duyurdu.
Alvarez, 3 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ölenlerin ikisinin çocuk olduğu belirtilirken, polis saldırganları yakalamak için soruşturma başlattı.