Meksika'da Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 7 Yaralı

Meksika'da, geleneksel "mariachi" müzisyeni kıyafetleri giyen silahlı saldırganların açtığı ateş sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
BBC'nin emniyet güçlerine dayandırdığı haberinde, Meksiko'da mariachi müziği çalan eğlence mekanlarıyla bilinen Plaza Garibaldi bölgesinde silahlı kişilerce açılan ateş sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.
Saldırganların olay yerinden motosikletlerle kaçtığı bildirildi.
Saldırının ardından polis olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Plaza Garibaldi, La Union uyuşturucu kartelinin etkili olduğu Tepito Mahallesi yakınlarında yer alıyor.