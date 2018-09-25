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Meksika'da Sel: 5 Ölü

Meksika'da Sel: 5 Ölü

25 Eylül 2018 Salı 06:35
Meksika'da Sel: 5 Ölü

Meksika'nın batısını etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı selde ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü. 

Michoacan eyaleti yetkilileri, Periban kentinde aşırı yağışların Cutio Nehrinin taşmasına neden olduğunu bildirdi. 

Caddeleri sel sularıyla kaplanan şehirde 5 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 9 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili de ölenlerden 2'sinin çocuk olduğunu kaydetti.
 

Son Güncelleme: 25.09.2018 09:57
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